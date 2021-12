Nouvelles de la famille royale : la reine devrait-elle annuler ses projets de Noël ? | Royale | Des nouvelles

Selon le Mirror, Sa Majesté prévoit de se rendre mercredi à Sandringham House en hélicoptère – la demeure seigneuriale de Norfolk est la base des Noëls royaux depuis les années 80. Mais ses plans pourraient être compromis après que le médecin-chef Chris Whitty a exhorté le public à réduire ses projets de Noël.

Il a déclaré: « Les gens devraient donner la priorité à ces choses, et seulement à celles qui comptent vraiment pour eux.

« Ne vous mélangez pas avec des gens que vous n’êtes pas obligé de faire. »

Cette année marque le premier Noël que le monarque passera sans son défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg, et les fans espèrent qu’elle sera bien entourée – même si les circonstances obligent le rassemblement royal à être plus petit que prévu.

La semaine dernière, la reine, 95 ans, a annulé un déjeuner familial avant Noël qui devait réunir environ 50 membres de sa famille élargie.

Elle a décidé de mettre fin aux célébrations alors qu’Omicron fait rage à travers le pays, avec un record de 93 045 cas de Covid annoncés sur une période de 24 heures au cours du week-end.

Trois de ses quatre nouveaux petits-enfants, August, Sienna et Lucas, étaient attendus.

Une source de Buckingham Palace a déclaré à .: « La décision est une décision de précaution car on pense qu’elle mettrait en danger les préparatifs de Noël de trop de gens si elle se concrétise.

« Bien qu’il y ait des regrets qu’il soit annulé, il y a une croyance que c’est la bonne chose à faire pour tous. »

Le jour de Noël, les sympathisants se rassemblent généralement pour voir la famille royale sortir de l’église Sainte-Marie-Madeleine à Norfolk alors qu’ils s’arrêtent pour parler à la foule.

Mais les craintes de nouvelles restrictions de Covid pourraient mettre fin aux célébrations royales pour la deuxième année consécutive.

Le prince William, 39 ans, a révélé comment il dirigerait les célébrations festives le 25 décembre lorsqu’il a répondu aux questions de certains jeunes patients du Royal Marsden NHS Foundation Trust, un hôpital dédié au diagnostic, au traitement, à la recherche et à l’éducation du cancer.

Le prince William a déclaré: « Je pense que je devrais m’assurer que tout le monde puisse en profiter. »

« Donc, nous devrions rassembler tout le monde et organiser une grande fête et il n’y aurait pas de Covid et il n’y aurait certainement pas de cancer dans le monde si j’étais en charge de Noël pour la journée. »

Le duc et la duchesse de Cambridge, aux côtés du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles, rejoignent généralement la reine à Sandringham pour Noël.

Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, devraient passer la saison des fêtes aux États-Unis – n’ayant pas passé Noël au Royaume-Uni depuis 2018.

