Nouvelles de la famille royale: la reine donnera un pourboire à Kate pour qu’elle remplisse les chaussures du prince Harry en signe d’approbation | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont été déchus de leurs parrainages et de leurs postes honorifiques lorsqu’ils ont démissionné de leurs postes royaux supérieurs. Alors qu’ils avaient initialement prévu de poursuivre leur travail avec des organisations caritatives et des organisations au nom du monarque, elle a fermement giflé leur modèle de travail moitié-dans-moitié-out. Et maintenant, après plus d’un an d’engagements annulés en raison de la pandémie de Covid, Sa Majesté cherche à remettre les choses sur les rails en nommant Kate parrain de la Rugby Football Union (RFU) et de la Rugby Football League (RFL).

Les postes précédemment occupés par Harry devraient être annoncés dans les prochains mois, selon le Sunday Times.

La reine rendra probablement publique son projet d’introduire Kate pour remplacer Harry avant la Coupe du monde de rugby à XV en octobre et novembre.

La duchesse, 39 ans, est une amoureuse bien connue du plein air et défend depuis longtemps les bienfaits du sport pour la santé physique et mentale.

Ayant grandi dans le village de Bucklebury dans le Berkshire, Kate était habituée au rugby et regardait souvent des matchs avec sa famille passionnée de sport.

Sa jeune sœur Pippa a exploré l’amour de la famille pour le sport dans un article de 2014 pour le magazine Vanity Fair.

Elle a dit : « Imaginez la scène. C’est samedi après-midi dans la maison Middleton. L’atmosphère est lourde d’attentes.

“Tous les yeux sont rivés sur la télévision … nous regardons l’Angleterre jouer contre l’Irlande lors du tournoi de rugby des cinq nations de 1996 … Le rugby était une chose importante dans notre famille, et le point central était les matchs internationaux.

“Nous planifions nos week-ends autour des matchs… Si nous perdions, mon père serait dans un état de désespoir pour le reste de l’après-midi, comme s’il avait lui-même perdu le match.”

Cependant, Kate ne sera pas la première de la famille de Cambridge à parrainer le sport, car le prince William est le patron de la Welsh Rugby Union.

Les discussions entre la reine, les membres de sa famille et les assistants royaux sur qui devrait remplir les derniers parrainages retirés à Harry et Meghan se poursuivent.

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :

Mise à jour à 7h55: la nièce de la princesse Diana, Lady Kitty, s’exprime après que le père Earl Spencer a raté le mariage

La nièce de la princesse Diana, Lady Kitty Spencer, s’est exprimée pour la première fois depuis son somptueux mariage. L’aristocrate a été emmenée dans l’allée par ses demi-frères alors que son père Earl Spencer a raté son grand jour.

Lady Kitty Spencer, 30 ans, a épousé Michael Lewis, 62 ans, à Rome le week-end dernier et de superbes photos des noces ont ravi les fans sur Instagram.

L’aristocrate et mannequin britannique est la nièce de la princesse Diana et a été séduite par une série de magnifiques robes Dolce et Gabbana tout au long des trois jours de célébration.

La maison de couture a publié des images de la cérémonie, notamment un extrait de Kitty offert par ses deux demi-frères, Louis Spencer, le vicomte Althorp et Samuel Aitken, tandis que son père Charles, Earl Spencer, était absent de l’événement.

Jeudi dernier, Kitty a pris la parole pour la première fois depuis son mariage pour rendre hommage à ses demi-frères sur Instagram.

Mise à jour à 7h53 : thé de la reine ! Le chef royal met à nu le goûter préféré du monarque – un « gâteau entier »

Les habitudes de thé de l’après-midi de la reine ont été mises à nu par un ancien chef royal.

Darren McGrady, qui a choqué les fans au fil des ans avec ses révélations culinaires, a révélé les préférences du monarque pour l’un des passe-temps préférés de la nation.

Il a dit bonjour ! l’homme de 95 ans est un grand fan de gâteaux au gingembre et de biscuits au chocolat.

Sa Majesté est une si grande fan des gâteaux qu’elle est même connue pour en emporter avec elle lors de ses voyages.

M. McGrady a déclaré: «Les chefs royaux envoient chaque jour un gâteau entier à Sa Majesté pour le thé.

“Elle en prend parfois une tranche et puis on ne la revit plus jamais à la table royale.

“Le gâteau au biscuit au chocolat est le seul gâteau qui monte à la table royale tous les jours jusqu’à ce que tout soit parti – parfois cela signifie qu’il la suit au château de Windsor pour le week-end.”

Mise à jour à 7h49 : « Comme mignon ! » Le doux surnom de famille de la princesse Eugénie dévoilé dans le photoshoot de Fergie

Le doux surnom de famille de la princesse Eugénie a été dévoilé lors de la dernière séance photo de Sarah Ferguson.

Apparaissant dans le numéro d’août 2021 du magazine Town & Country, la duchesse d’York, 61 ans, est photographiée posant sur un siège de corde oscillant suspendu sous un grand arbre dans un magnifique jardin. En un hommage touchant, le siège en bois est gravé des noms de sa fille et de son gendre.

Mais les fans royaux aux yeux d’aigle ont rapidement souligné le surnom mignon d’Eugénie utilisé dans le tir.

“Euge & Jack” peut être inscrit sous Fergie – agissant comme un hommage touchant au couple qui a récemment accueilli leur premier enfant plus tôt cette année.

Un utilisateur de Twitter qui a repéré l’hommage réconfortant a déclaré : « Comme c’est mignon ! Sur une photo prise de la duchesse d’York au Royal Lodge pour sa nouvelle interview pour @TandCmag, elle se tient sur une balançoire gravée de ‘Euge & Jack’.”