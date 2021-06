Nouvelles de la famille royale: la reine perd patience avec Meghan et Harry – “Plus de Mme Nice Queen!” | Royale | Nouvelles

L’expert royal Daniela Elser a déclaré que la reine et ses courtisans commençaient peut-être à montrer une attitude plus agressive en ce qui concerne leurs relations publiques avec Meghan et Harry. La rangée la plus récente se concentre sur la question de savoir si Harry a demandé à la reine la permission de nommer sa fille Lilibet. Dans un éditorial rédigé pour News.com.au, elle a écrit: “Le palais n’a pas nié le rapport initial de la BBC ni publié aucune sorte de déclaration se distanciant des affirmations initiales.

“(La BBC semble également soutenir son rapport.)

“C’est en soi extraordinaire et si le palais continue de tenir bon, cela représenterait le plus grand recul de la Maison de Windsor contre le couple enflammé depuis leur départ sensationnel du palais en janvier de l’année dernière.

“Après des mois d’avoir été la cible de la fusillade de critiques douloureusement publiques des Sussex, la reine et son armée de courtisans commencent-ils enfin à se battre de manière beaucoup plus agressive – et évidemment – ​​?

« Est-ce que ce n’est plus le cas de Mme Nice Queen ? »

Plus tôt cette semaine, la BBC a publié une source du palais affirmant que la reine n’avait “jamais été interrogée” par le prince Harry sur l’utilisation de Lilibet.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rapidement répondu à ce rapport, leur porte-parole affirmant que le prince Harry avait “partagé leur espoir” de nommer leur fille nouveau-née en utilisant le surnom d’enfance de la reine.

Leur déclaration disait: “Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé.

“Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

LIRE LA SUITE : On s’amuse ! Queen rayonne alors qu’elle rencontre Joe Biden et Jill

“Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom.”

La fille du prince Harry et de Meghan est née le 4 juin dans un hôpital de Santa Barbara.

Le couple a déclaré dans un communiqué publié deux jours après la naissance que le bébé, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, portait le nom de la reine et de la princesse Diana.

A NE PAS MANQUER

Meghan et Harry ont vivement critiqué le cabinet au cours des derniers mois et ont fait des déclarations préjudiciables lors de certaines de leurs interviews et apparitions publiques.

Cependant, ils ont continué à faire l’éloge de la reine, Meghan disant à Oprah Winfrey en mars que Sa Majesté avait “toujours été merveilleuse” avec elle et Harry disant qu’il était en contact avec sa grand-mère et qu’elle serait toujours son colonel en chef. .

Selon le magazine People, le bébé a été présenté au monarque par appel vidéo après son retour de l’hôpital.

Suivez ce liveblog pour des mises à jour régulières sur la famille royale