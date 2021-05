Nouvelles de la famille royale: la reine perd son sang-froid avec Charles – “ Mettre la fierté avant la monarchie! ” | Royal | Nouvelles

La reine se bat pour que le prince Charles mette de côté ses différences et répare la fracture entre son plus jeune fils, le prince Harry, ont affirmé des sources. Sa Majesté serait satisfaite de «l’approche digne» du prince William en matière de réconciliation familiale et espère que le prince de Galles fera de même. Mais l’héritier du trône est toujours considéré comme furieux contre son fils pour «avoir traîné son nom dans la boue» lors de son entretien révélateur avec Oprah Winfrey.

Un initié a déclaré à US Weekly: “Avec la façon dont les choses se passent, Charles ne pardonnera peut-être jamais à Harry, ce qui ne s’est pas bien passé avec Elizabeth.

«Elle sent qu’il fait passer sa fierté avant le meilleur intérêt de la monarchie.

«Elle en a assez dans son assiette pour faire face à la perte de son mari. C’est un drame dont elle peut se passer.

En revanche, le prince William prend des mesures pour remédier à la fracture avec son jeune frère – ce que la reine approuve.

La source a ajouté: «Ils n’en sont certainement pas au point où ils parlent régulièrement, mais William veut être la personne la plus importante et créer un précédent.

«Il croit que pour réparer les dégâts et les destructions de l’interview d’Harry, la meilleure approche est de garder les choses civiles avec son frère plutôt que d’attiser les flammes et de riposter avec une attitude tit-pour-tat.

“Elizabeth est fière de William pour avoir adopté une approche digne, contrairement à Charles, qui n’a toujours pas pardonné à Harry d’avoir traîné son nom dans la boue.”

La conversation du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah a été diffusée en mars et a vu le couple faire un certain nombre de plaintes incendiaires contre la famille royale.

Ils ont accusé un membre de la famille anonyme de racisme, ont affirmé que Meghan n’était pas soutenue lorsqu’elle se sentait suicidaire et ont affirmé que leur fils s’était vu refuser un titre royal.

Harry a également déclaré que son père et son frère, Charles et William, sont «piégés» par l’institution.

