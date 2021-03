Nouvelles de la famille royale: la reine pourrait être mise au rebut alors que le plan de référendum britannique est dévoilé dans un manifeste | Royal | Nouvelles

La reine règne sur l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord ainsi que sur 15 autres royaumes. Mais le Parti de l’indépendance du Nord (NIP) n’exclut pas d’abandonner la monarchie pour une république, a révélé son projet de manifeste.

Le nouveau parti a été fondé cette année et contestera la prochaine élection partielle de Hartlepool. Il prévoit de présenter plus de candidats aux futures élections dans le but ultime de garantir un État indépendant de la «Northumbrie».

Le projet de manifeste disait: « Beaucoup de gens dans le Nord aiment la famille royale, et ce n’est pas à nous en tant que parti d’en décider.

«Si suffisamment de gens dans un Nord libre veulent garder la reine à la tête de l’État, comme elle l’est dans de nombreux pays du Commonwealth, on lui demandera de l’être.

«Si la majorité des gens veulent être une république, alors nous le serons.

« Quoi qu’il en soit, cela sera décidé par un référendum dans un Nord libre. »

Le NIP, qui a été fondé en octobre 2020, devrait dévoiler officiellement son manifeste en avril, les membres du parti étant actuellement consultés à ce sujet.

Son projet de version a été publié pour la première fois par le HuffPost UK.

Alors que l’objectif ultime de ce parti est l’indépendance des régions du nord de l’Angleterre par rapport à Londres et au reste du pays, ses dirigeants conviennent qu’il devra « combattre le système de l’intérieur » à ses débuts et soutenir les politiques des conseils et de Westminster pour remuer le Royaume-Uni vers une direction plus socialiste.

Le NIP dirige Thelma Walker, une ancienne députée travailliste qui a démissionné en novembre après que M. Starmer ait refusé de rendre le fouet à Jeremy Corbyn.

L’annonce de Mme Walker a vu le nombre de membres du NIP grimper rapidement de 300 à 1300.

Le cofondateur du NIP, Philip Proudfoot, ancien militant travailliste, a déclaré que les référendums seraient au cœur du nouvel État du nord, y compris en ce qui concerne la monarchie.

Il a déclaré au HuffPost UK: «Un nouvel État, pour avoir son adhésion et sa légitimité, nécessiterait de nombreux référendums, cet élément de démocratie directe est à la base du projet.

«S’il s’agit de questions telles que« gardez-vous la monarchie? », Il y a un débat en cours au sein d’un PNM pour savoir si nous l’introduisons simplement en tant que politique, puis si les gens votent pour nous, c’est ce qu’ils obtiennent – ou si ou non ce serait un référendum à décider. «

Le parti se veut « hyper, hyper démocratique » et a demandé à ses membres de faire part de leurs commentaires sur le projet de manifeste avant une réunion qui se tiendra la semaine prochaine.

