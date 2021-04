Nouvelles de la famille royale: l’affirmation de Piers Morgan rejetée par un expert – «  Cela semble absurde!  » | Royal | Nouvelles

Les remarques de M. Morgan «semblent absurdes» pour le principal expert royal Robert Jobson. Le commentateur royal a répondu à l’auteur Omid Scobie, qui informait ses partisans du manque de réaction du palais face à cette déclaration de bombe.

M. Scobie a écrit: « Aucun commentaire du palais de Buckingham (pour le moment), mais c’est tout à fait l’affirmation de Piers Morgan, qui a déclaré à @extratv que les messages communiqués ‘au nom de plusieurs membres de la famille royale’ l’ont remercié de s’être élevé contre le Sussexes. «

M. Jobson a répondu à l’auteur de la biographie Finding Freedom en disant: «Cela me semble absurde.

«Je ne peux pas imaginer que les membres de la famille royale aient Piers Morgan sur la numérotation rapide.

« Est-ce que le commentaire est censé être ironique? Je le dirais. »

Contacté par Express.co.uk, Buckingham Palace n’a pas commenté la demande de M. Morgan.

L’ancien animateur d’ITV s’est entretenu avec Tucker Carlson de Fox News dans sa première interview, centrée sur ses commentaires sur l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey depuis son départ de Good Morning Britain.

Il a déclaré: «Des messages m’ont été communiqués au nom de plusieurs membres de la famille royale.

« Je ne vais pas entrer dans qui c’était mais [it was] gratitude que quelqu’un se soit levé. »

M. Morgan a quitté Good Morning Britain d’ITV début mars.

Lors de l’émission de petit-déjeuner d’ITV diffusée quelques heures après la diffusion de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah aux États-Unis, l’animateur a remis en question la confession de Meghan qu’elle était suicidaire alors qu’elle était enceinte d’Archie et son affirmation selon laquelle elle s’était vu refuser l’aide du palais.

M. Morgan, discutant de la révélation de la duchesse de Sussex, a déclaré: « Qu’est-ce qu’ils vous ont dit? Je suis désolé, je ne crois pas un mot qu’elle a dit, Meghan Markle.

« Je ne le croirais pas si elle me lisait un bulletin météo. »

M. Morgan a doublé ses remarques le jour suivant, lorsqu’il a déclaré: « Quand nous en avons parlé hier, j’ai dit de manière générale, je ne crois pas ce que Meghan Markle dit généralement dans cette interview, et je continue ont de sérieuses inquiétudes quant à la véracité d’une grande partie de ce qu’elle a dit.

«Mais permettez-moi de dire officiellement ma position sur la maladie mentale et le suicide.

« Ce sont clairement des choses extrêmement sérieuses qui doivent être prises très au sérieux, et si quelqu’un se sent comme ça, il devrait recevoir le traitement et l’aide dont il a besoin à chaque fois. »

Au soir du 9 mars, l’Ofcom avait reçu plus de 41 000 plaintes concernant le comportement de M. Morgan.

La duchesse de Sussex a également porté plainte.

Le même soir, ITV a publié une déclaration disant: «Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de quitter Good Morning Britain.

« ITV a accepté cette décision et n’a plus rien à ajouter. »

Selon une source d’ITV, l’animateur a été invité à s’excuser en ondes pour ses remarques, mais a refusé et a démissionné.

Malgré le grand nombre de plaintes résultant de ses remarques sur ITV, M. Morgan a déclaré à M. Carlson que les Britanniques le soutenaient massivement.

Il a déclaré: «Le peuple britannique a vu à travers cela.

«Vieux, jeune, noir, blanc, peu importait.

« Ils sont venus vers moi en masse toute la journée, tous les jours. »