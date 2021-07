Nouvelles de la famille royale : laissez-nous tranquilles ! Harry et Meghan se sont mis en colère contre l’ingérence de Queen | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex se sont séparés du prince William et de Kate pour fonder leur propre foyer moins d’un an après être devenus un couple marié, signe évident que les relations s’étaient effilochées dans les coulisses. Mais après avoir quitté la bulle royale de Londres et installé une maison à Frogmore Cottage, le couple aurait été frustré par la tentative du palais de conserver le contrôle de leurs relations publiques.

L’expert royal Camilla Tominey a suggéré que Harry et Meghan avaient voulu créer leur propre bureau de presse lorsqu’ils ont essayé de se lancer seuls, mais le monarque et le prince Charles ont bloqué le mouvement.

Elle a déclaré que cela avait peut-être été la goutte d’eau pour les Sussex qui ont annoncé qu’ils quittaient leurs rôles de membres de la famille royale 10 mois après avoir rendu public leur nouveau foyer.

Elle a déclaré au documentaire d’ITV Harry et William : Qu’est-ce qui s’est mal passé ? : « Plutôt que d’avoir leur propre bureau de presse établi, on a dit au duc et à la duchesse de Sussex qu’ils seraient incorporés au palais de Buckingham.

“C’est à ce moment-là que la reine et le prince Charles interviennent et disent non, nous gérerons vos affaires.

“Et d’une certaine manière, c’est la goutte d’eau parce qu’une fois de plus les Sussex disent” pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce que les Cambridges ont ? Nous devrions être sur un pied d’égalité “.”

La décision de Harry et Meghan de se séparer de la maison du duc et de la duchesse de Cambridge a été considérée comme un indicateur majeur d’une rupture entre les deux couples.

Après l’annonce en mars 2019, une source a déclaré à Harper’s Bazaar que les Sussex avaient voulu amener leur propre équipe à Windsor avec eux et y installer un bureau près de leur maison de Frogmore.

Mais l’initié a déclaré que “ce n’était pas faisable” et qu’à la place, le personnel de Harry et Meghan est resté au palais.

Moins d’un an après que la scission a été rendue publique, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils quittaient la vie royale pour rechercher l’indépendance financière et un nouveau départ à l’étranger.

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :

Mise à jour à 7h53 : la pâtisserie lancée le jour du mariage de Charles et Diana mise aux enchères 40 ans plus tard

Un petit pain fabriqué il y a 40 ans a été vendu aux enchères pour 15 £. Alors que beaucoup hésiteraient à acheter une pâtisserie clairement périmée, ce petit pain raconte une histoire intéressante.

Le petit pain faisait partie de la tradition vieille de 400 ans dans une ville de l’Oxfordshire – le célèbre événement de lancer de petits pains à Abingdon-on-Thames.

Et il a été lancé le jour du mariage du prince Charles et de la princesse Diana pour célébrer les nouveaux mariés royaux.

Le chignon, conservé dans une couche de vernis, porte l’étiquette : “Abingdon Bun Throwing 29 July 1981 Wedding of Prince of Wales.”

Il a été vendu par Ross de Hanson Holloway à Banbury, Oxfordshire pour 15 £. On s’attendait à ce qu’il se vende entre 10 et 20 £.

Un enchérisseur mystère a acheté le petit pain et on ne sait pas à qui il appartenait avant la vente aux enchères.