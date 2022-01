Nouvelles de la famille royale : le budget royal financé par les contribuables devrait-il être réduit de 85,9 millions de livres sterling ? | Royale | Des nouvelles

La subvention souveraine couvre les déplacements officiels, l’entretien des biens et les frais de fonctionnement de la maison de la reine. Buckingham Palace, avec ses 775 chambres, ses 77 000 mètres carrés de surface au sol et sa piscine, est estimé être la résidence royale la plus chère, coûtant 1,1 million de livres sterling par an pour l’électricité.

La reine, 95 ans, a également reçu environ 25 millions de livres sterling des revenus générés par son domaine privé, le duché de Lancaster, en 2019/2020. La subvention souveraine est fournie par HM Treasury. En échange de ce soutien public, Sa Majesté donne les revenus du domaine de la Couronne au gouvernement. Cela s’élevait à 345 millions de livres sterling en 2019-2020.

Le portefeuille de terres, de propriétés et d’actifs de la reine est estimé à plus de 549 millions de livres sterling.

Charles et ses héritiers sont financés par le duché de Cornouailles – un portefeuille immobilier et commercial appartenant à la famille royale d’une valeur estimée à 923,8 millions de livres sterling.

Les membres de la famille royale ont entrepris près de 3 200 engagements officiels financés par la subvention à travers le Royaume-Uni et à l’étranger, la reine entreprenant 296 engagements officiels en 2019-2020.

Bien que les engagements royaux aient ralenti au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de Covid, la reine a toujours effectué 192 engagements, dont 118 ont été exécutés virtuellement en 2021.

Pendant ce temps, le prince Charles, 73 ans, qui était le plus occupé de tous les Royals, n’a assisté virtuellement qu’à 56 de ses rendez-vous. Il était présent à 277 événements, tandis que la duchesse de Cornouailles a effectué 146 des 157 engagements en personne.

L’un de ses discours les plus impressionnants a été entendu à Glasgow lors du sommet COP26 en novembre, où il a imploré les dirigeants mondiaux d’agir contre le changement climatique.

Le duc de Cornouailles a déclaré: «Je ne peux que vous exhorter, en tant que décideurs du monde, à trouver des moyens pratiques de surmonter les différences afin que nous puissions tous nous mettre au travail, ensemble, pour sauver cette précieuse planète et sauver l’avenir menacé de notre les jeunes. »

La princesse Anne a suivi de près le prince Charles avec 284 engagements l’année dernière.

Alors que le prince William a réussi à assister à 108 de ses 223 apparitions en personne, Kate a assisté à moins d’événements que Sophie Wessex, apparaissant à 84 de ses 119 engagements en personne.

On estime que William et Kate valent plus de 25 millions de livres sterling en tant qu’individus – en raison de leur influence en tant qu’icônes de la mode sur l’économie de détail britannique.

