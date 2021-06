Nouvelles de la famille royale: le demi-tour du palais a exposé les «méchants» Meghan Markle et le prince Harry -VIDEO | Royale | Nouvelles

Angela Levin a affirmé que les dossiers de la famille royale démontrant que le prince Charles avait continué à financer le prince Harry et Meghan Markle au lendemain de leur sortie de la monarchie indiquaient que le duc et la duchesse de Sussex avaient dit un « mensonge flagrant ». Le commentateur royal a également déclaré à talkRADIO qu’au fil du temps, les Sussex “semblaient de plus en plus méchants”.

Mme Levin a déclaré: “C’est ridicule, n’est-ce pas?

“Ma seule façon de comprendre cela est que lui et Meghan pensaient que les 3 à 4 millions de livres sterling que son père leur avait donnés pour les aider à les mettre en place n’étaient en fait rien et qu’ils avaient besoin de beaucoup plus.

“C’est la seule excuse que je puisse faire pour ce qui est autrement un mensonge flagrant.

“Nous avons maintenant un modèle presque tous les deux jours, ils s’accumulent.

“Je pense que cela est souvent dû au fait que le palais dit maintenant qu’il ne suivra pas le favori de la reine en disant” ne vous plaignez pas, n’expliquez pas “.

“Ils ont maintenant décidé qu’ils n’allaient pas laisser mentir les choses et laisser qui que ce soit s’en tirer parce qu’ils savent qu’ils ne répondent pas.”

Elle a poursuivi: “Ils reviennent avec des preuves et des détails.

“Ils ont l’air de plus en plus méchants avec le temps.”

Lors de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey en mars 2021, Harry a déclaré “ma famille m’a littéralement coupé financièrement” au “premier trimestre 2020”.

Le porte-parole de Clarence House a déclaré à propos du délai: “Je ne reconnaîtrais pas qu’ils sont radicalement différents. Tout ce que je peux vous dire, ce sont les faits.”

Un porte-parole des Sussex a déclaré: “Vous confondez deux calendriers différents et il est inexact de suggérer qu’il y a une contradiction.

“Les commentaires du duc lors de l’interview d’Oprah faisaient référence au premier trimestre de la période de référence fiscale au Royaume-Uni, qui commence chaque année en avril.”