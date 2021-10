Nouvelles de la famille royale: le fils de la princesse Anne Peter et son ex-femme Autumn honorés discrètement par la reine | Royale | Nouvelles

Lors d’un événement pour célébrer le travail de Dame Imogen Cooper au palais de Buckingham mercredi, un examen plus approfondi des photographies exposées en arrière-plan a montré une photo de Peter Philips et de son ex-femme, Autumn, parmi les portraits de famille. Dame Cooper a reçu la Médaille de la musique de Sa Majesté, 95 ans, qui est « décernée à un individu ou à un groupe de musiciens exceptionnels qui ont influencé la vie musicale de la nation », a partagé la famille royale via les réseaux sociaux.

En faisant la publicité de l’événement sur Twitter, la famille royale a déclaré: « La reine a remis à la célèbre pianiste Dame Imogen Cooper la Médaille de Sa Majesté pour la musique aujourd’hui, lors d’une audience au palais de Buckingham. »

Mais en regardant derrière Dame Cooper et la reine inspectant ensemble la médaille, une photographie encadrée semble montrer Peter Phillips et son ex-femme, Autumn.

Peter Phillips, 43 ans, est le fils de la fille de la reine, la princesse Anne, et est le petit-fils aîné du monarque.

Le couple s’est rencontré en 2003, lors du Grand Prix de Montréal au Canada, où Autumn a grandi.

Ils ont célébré leur mariage à la chapelle St George, à Windsor, en mai 2008.

Les deux ont depuis eu deux enfants ensemble : Savannah, 10 ans, et sa sœur cadette Isla, qui a neuf ans.

Peter et Autumn vivaient séparément depuis 2019, mais ont officiellement annoncé leur séparation en février 2020.

En juin de cette année, le couple a publié une déclaration commune détaillant la résolution des détails de leur divorce.

Malgré leur séparation, l’image du couple désormais séparé trône toujours parmi les autres membres de la famille royale.

La sœur cadette de Peter, Zara, 40 ans, figure également à l’honneur dans la collection de la reine.

Une photographie en noir et blanc de son mariage avec Mike Tindall en 2011 se trouve à l’arrière-plan des photographies de mercredi – une célébration à laquelle ont assisté il y a dix ans la reine, le duc d’Édimbourg et les princes Harry et William.

A proximité, ce cliché est accompagné d’une image encadrée du prince Harry et de Meghan Markle.

La photographie montre respectivement au duc et à la duchesse un costume bleu et une robe pastel ajustée.

Le duc et la duchesse de Cambridge sourient également de la collection de photos, leur portrait officiel debout sur une table à proximité.

La photo a été prise lorsqu’ils ont annoncé leurs fiançailles en 2010 avant leur mariage l’année suivante.