Nouvelles de la famille royale: le «lien spécial» de la princesse Charlotte avec des «modèles féminins positifs» | Royal | Nouvelles

La fille de Kate Middleton et du prince William est éduquée en tant que membre de la famille royale dans les valeurs qu’elle défendra dans l’exercice de ses fonctions royales. Selon un expert royal, la jeune royale a le soutien de membres féminins de la famille, alors qu’elle admire son arrière-grand-mère, la reine.

L’expert royal Katie Nicholl a déclaré à OK!: «Elle a un lien spécial avec sa tante Pippa et est entourée de modèles féminins positifs, dont sa grand-mère Carole Middleton – une matriarche forte, aimante et fidèle qui a une présence très active dans la vie de sa petite-fille. . »

Elle a ajouté: «Kate et William ont élevé leur fille pour être très sûrs de qui elle est.

«Son arrière-grand-mère, la reine, est sans aucun doute une grande source d’inspiration pour Charlotte compte tenu de tout ce qu’elle a accompli et de son inspiration pour toute la nation.

Charlotte, qui a eu six ans dimanche, est également considérée comme «l’image crachée» de la reine semble sage.

Une photo publiée pour marquer son anniversaire a montré la ressemblance étrange que les fans royaux ont vite fait de souligner.

Le cliché, pris par Kate, duchesse de Cambridge, a été capturé ce week-end à Norfolk et montre le royal portant une robe à fleurs Rachel Riley.

Les fans royaux se sont rendus dans la section des commentaires du palais de Kensington pour souhaiter un joyeux anniversaire à Charlotte.

Une personne a écrit: «Joyeux anniversaire SAR la princesse Charlotte.