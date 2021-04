Nouvelles de la famille royale: le mari de la princesse Béatrice exprime son appréciation pour William et Kate | Royal | Nouvelles

Edward Mapelli Mozzi, qui a épousé Béatrice l’année dernière lors d’une cérémonie intime et socialement éloignée, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour montrer son appréciation pour le duc et la duchesse de Cambridge. Pour marquer leur jalon en tant que famille, les Cambridges ont partagé une vidéo mettant en vedette leurs trois enfants – le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, trois ans.

Comme geste symbolique envers le cousin de sa femme et sa famille, M. Mapelli a simplement commenté un emoji coeur rouge.

Les fans de Royal se sont également rendus dans la section des commentaires de l’article pour rendre hommage à Kate et William à l’occasion de leur anniversaire.

Une personne a écrit: Joyeux anniversaire au plus beau couple.

“Vos enfants sont au-delà de la beauté.

“Vous avez été des inspirations ces 10 dernières années et la monarchie est en sécurité entre vos mains.”

La commentatrice royale Katie Nicholl a ajouté: “Tellement beau. Joyeux anniversaire.”

D’autres se sont tournés vers Twitter pour féliciter la duchesse de Cambridge et son sens du style, complimentant son chemisier à col à volants.

Un fan royal a déclaré: “Omg, je pourrais pleurer, cette famille est si belle, Kate est magnifique.”

Un autre a ajouté: «Kate a toujours l’air si détendue, son chemisier est élégant sur elle.»