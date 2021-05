Nouvelles de la famille royale: le prince Charles en colère, il «doit garder le silence» pendant qu’Harry attaque sa famille | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a fustigé les compétences parentales du prince de Galles et a ouvertement critiqué son père pour s’attendre à ce que ses fils subissent les pressions de la vie royale.

Il a également critiqué la famille royale, les accusant de «négligence totale» lorsque sa femme Meghan se sentait suicidaire au milieu de harcèlement sur les réseaux sociaux pendant son séjour dans le cabinet en tant que royale senior.

S’exprimant hier alors que le premier épisode de The Me You Can’t See était diffusé sur Apple TV, le duc a déclaré: «Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi: comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi ”.

Il a ajouté: “Cela n’a pas de sens.

«Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire les choses pour vos enfants. “

Il s’agit de la dernière critique ouverte du duc de Sussex à propos de l’institution britannique à la suite de l’interview à la bombe de Harry et Meghan avec Winfrey en mars.

Des sources proches du prince Charles ont affirmé que les relations père-fils étaient à leur «point le plus bas jamais enregistré» après l’interview.

Une source royale a déclaré au Sun: «Harry dit qu’il veut la réconciliation mais a clairement décidé de vilipender son père. Charles ne sait pas quoi faire.

«Harry ne semble pas tenir compte du fait que les styles parentaux ont radicalement changé ces dernières années, en particulier le rôle joué par un père.

«C’est tellement blessant pour lui (Charles), c’est un homme sensible et ces attaques personnelles le blessent profondément. Il ne peut pas comprendre pourquoi Harry lui fait ça.

«Il a tant fait pour le mariage et l’a même aidé à déménager au Canada – contrairement à ce que Harry a dit.

«Charles est également frustré de ne pas pouvoir répondre publiquement à ces accusations et les points de vente qu’Harry utilise n’ont pas le fardeau d’un droit de réponse.

«Harry a juste carte blanche pour dire ce qu’il aime chez son père tandis que Charles doit garder le silence.

Mise à jour de 8h: le chef de la BBC écrit au personnel à la suite de l’enquête de Lord Dyson sur l’interview de la princesse Diana

La BBC a écrit au personnel à la suite de la publication du rapport époustouflant de Lord Dyson sur les circonstances entourant l’interview Panorama de Diana, princesse de Galles en 1995.

L’enquête de Lord Dyson a révélé que la société avait dissimulé un «comportement trompeur» utilisé par le journaliste Martin Bashir pour obtenir l’interview explosive.

Lord Hall, qui a mené une enquête interne sur l’interview en 1996, se demande également pourquoi Bashir a été réembauché par la BBC en 2016.

Le directeur général actuel de la BBC, Tim Davie, a écrit au personnel vendredi, disant que des leçons devaient être apprises et que les gens de la BBC se sentaient «profondément déçus» par le contenu du document de 127 pages.