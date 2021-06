Nouvelles de la famille royale: le prince Charles «pourrait snober» Meghan et Harry – les détails de la répression ont été divulgués | Royale | Nouvelles

in

La reine célébrera ses 70 ans sur le trône l’année prochaine, ce qui sera marqué par une parade spéciale parmi les célébrations. Le duc et la duchesse de Sussex auraient été invités à assister à l’événement clé et devraient faire le voyage de 5 000 milles pour se joindre aux célébrations. Mais des questions subsistent quant à savoir si le couple sera invité sur le balcon de Buckingham Palace pour regarder le défilé aérien des Red Arrows.

Le prince Charles, qui favorise une monarchie allégée, pourrait insister pour que seuls les membres supérieurs de la famille royale se tiennent aux côtés de la reine sur le balcon.

Cela s’est produit lors du jubilé de diamant de la reine lorsque la reine n’était flanquée que d’une poignée de membres de la famille royale.

Mais si le prince de Galles faisait pression pour une présence réduite sur le balcon, la famille royale pourrait s’exposer à des critiques.

Les partisans de Meghan et Harry pourraient interpréter leur exclusion du balcon comme un camouflet et une preuve supplémentaire des mauvais traitements que le couple prétend avoir reçus de la famille royale.

Un initié a déclaré au Mail: “Le duc et la duchesse de Sussex ont été invités et je suis sûr que la reine a très hâte de les y voir.

“Le moment du balcon sera décidé beaucoup plus près du temps, mais il y a une limite au nombre de membres de la famille qui devraient y figurer, et j’aurais pensé que les Royals qui travaillent qui contribuent à la famille seraient plus haut sur la liste que les Sussex.”

Le jubilé de platine de la reine sera célébré l’année prochaine au cours d’un week-end férié de quatre jours, du 2 au 5 juin.

Une série d’événements ont été organisés, dont un concert de stars appelé Platinum Party at the Palace a également été organisé, ainsi qu’un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul.

Les célébrations marqueront la première fois qu’un monarque britannique atteint 70 ans sur le trône.

La reine est déjà le monarque au règne le plus ancien, remportant ce titre en 2015.

Elle accède au trône le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans.

