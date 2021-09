Nouvelles de la famille royale : le prince Charles rend un hommage touchant au prince Philip | Royale | Nouvelles

in

Regardant vers le sol avec une tête enfoncée, le prince Charles semble avoir le cœur brisé alors qu’il se souvient des souvenirs de la vie extrêmement longue de son père. Il exprime “à quel point il a eu de la chance” d’avoir son père près d’un siècle dans le moment déchirant. Les commentaires font partie d’un nouveau documentaire de la BBC “Prince Philip, the Royal Family Remembers” qui plonge dans la vie de l’époux le plus ancien de Grande-Bretagne.

La tristesse dans les yeux de Charles est apparente alors qu’il s’étouffe en discutant de son défunt père, le duc d’Édimbourg.

Le duc, décédé à l’âge de 99 ans le 9 avril 2021, est également dans les mémoires et rendu hommage à une foule d’autres membres de la famille royale, dont le prince Harry et le prince William.

En guise de dédicace, le prince Charles a déclaré: “Nous avons eu la chance de l’avoir pendant près de 100 ans.”

D’autres membres de la famille royale partagent également des hommages touchants dans l’annonce.

JUST IN Les 5 images douces qui montrent Queen à son plus heureux alors qu’elle se prépare pour un événement clé

Le prince William a déclaré: “Il a toujours été une énorme présence derrière tout ce que nous avons vraiment fait.”

Tandis que le prince Harry ajoute : “Ce que vous voyez, c’est ce que vous avez avec mon grand-père.”

Le duc de Sussex a ensuite rendu hommage en ajoutant à quel point le défunt prince Philip était « sans vergogne lui » tout au long de sa vie de 99 ans.

Tandis que Zara Tindall, la petite-fille aînée de la reine et du prince Philip a partagé sa tristesse à travers une touchante réflexion sur la vie du duc.

LIRE LA SUITE Royal Family LIVE: Harry brise le silence sur la mort de Philip – “ce que vous voyez est ce que vous avez”

Le palais de Buckingham se concentrerait sur le “renforcement” de la popularité du prince Charles, avant son accession au trône britannique.

Jonathan Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk que le « leadership incroyable » de la reine au cours des sept dernières décennies avait rendu difficile pour le futur roi de « se mettre à sa place ».

À 95 ans, la reine Elizabeth II doit célébrer son jubilé de platine en juin prochain, avec quatre jours fériés prévus dans le cadre des festivités.

Prince Philip, the Royal Family Remembers est disponible sur BBC One et IPlayer.