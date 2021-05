Nouvelles de la famille royale: le prince Harry a «peur» de revenir voir William et Charles | Royal | Nouvelles

Mais le royal a déclaré qu’il était capable de surmonter ses peurs en utilisant des compétences d’adaptation acquises en thérapie.

Cependant, il a déclaré que cela ne suffisait pas pour contrer totalement son anxiété et a déclaré à Oprah que “son cœur battait toujours” à la pensée du voyage.

Harry a dit: “Cela a vraiment rendu les choses beaucoup plus faciles, mais le cœur bat toujours.”

Le duc a parlé de ses propres expériences en matière de santé mentale dans la série, discutant de la thérapie, des traumatismes passés et de la façon dont cela a alimenté leur décision de quitter la famille royale.

Il a dit avoir vu un thérapeute il y a environ quatre ans sous les encouragements de Meghan, alors petite amie.

Mais en plus de discuter de ses propres traumatismes, Harry a utilisé l’interview comme un autre moyen de condamner publiquement la famille royale.

Il a accusé sa famille de “silence et de négligence totaux” alors que lui et Meghan faisaient l’objet d’attaques constantes sur les réseaux sociaux et dans certains journaux.

Harry a également révélé qu’il s’était tourné vers la boisson et la drogue à l’âge adulte pour faire face à la mort de sa mère, la princesse Diana.

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT: