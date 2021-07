Nouvelles de la famille royale: le prince Harry et Meghan Markle honteux pour le style «showbiz» | Royale | Nouvelles

in

Commentant les premiers jours de son temps au sein du cabinet, une biographe royale a affirmé que ses antécédents à Los Angeles basés sur la célébrité et la célébrité se heurtaient à la façon dont la famille royale agit. La duchesse de Sussex s’était fait un nom dans le hit de la télévision américaine Suits, mais ne rentrait pas dans l’institution qu’est la famille royale, a affirmé Penny Junor. Non seulement Mme Junor a affirmé que la duchesse avait été trop “showbiz” pour le cabinet, mais que les commentaires faits à Oprah Winfrey n’auraient pas dû être rendus publics.

S’exprimant sur le documentaire d’ITV, “Harry & William: What Went Wrong?”, Mme Junor a révélé qu’elle avait été “consternée” par l’interview d’Oprah.

Elle a déclaré: “Notre famille royale n’est pas une célébrité

“Ce sont des membres actifs d’une institution publique.

“J’ai été consterné par l’interview d’Oprah.

“Ce ne sont pas des déclarations qui devraient être faites pour la consommation publique.”

Meghan et le prince Harry se sont éloignés de la famille royale afin de devenir financièrement indépendants et de mettre un terme à l’attention médiatique entourant leur vie.

Depuis que le couple a quitté le cabinet l’année dernière, ils ont depuis signé des accords avec Netflix et Spotify tandis qu’Harry a également commencé la série en trois parties, “The Me You Can’t See” avec Oprah.

Au cours de la série et de l’interview explosive de l’icône de la télévision américaine, Harry et Meghan ont fait une série d’allégations audacieuses.

Malgré l’affrontement avec la famille royale, Harry est retourné au Royaume-Uni la semaine dernière pour dévoiler une statue à sa défunte mère.

Bien que lui et son frère aient vécu une relation tendue, ils ont dévoilé la statue de leur mère à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

C’était la première fois que le couple se réunissait depuis la mort de leur grand-père, le prince Philip.

Le couple a déclaré lors de la cérémonie qu’ils espéraient que la statue aiderait le monde à se souvenir de son héritage.

Ils ont déclaré: “Nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère.

“Des qualités qui ont fait d’elle une force du bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.”

Les frères et sœurs de Diana faisaient partie de ceux qui ont assisté à la cérémonie au palais de Kensington, qui était son ancienne maison à Londres.