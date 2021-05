Nouvelles de la famille royale: le prince Harry et Meghan Markle toujours «malheureux» malgré Megxit | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière, pour poursuivre une nouvelle vie loin des pressions de la vie royale. Mais un expert royal a déclaré que le couple restait “malheureux”, bien qu’il se soit déplacé à l’autre bout du monde et ait abandonné ses fonctions royales.

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry: The Inside Story, a affirmé qu’Harry n’était pas plus content maintenant qu’il ne l’était en tant que royal senior vivant au Royaume-Uni.

Il a dit: «Je crois que, malgré l’insistance d’Harry sur le fait qu’il est heureux, il est loin de là.

«Je ne pense pas que lui ou Meghan soient heureux.

“Les gens satisfaits ne créent pas d’arguments et ne critiquent pas les gens – les gens satisfaits veulent faire amende honorable.”

L’expert a ajouté que le duc est “clairement au milieu de son parcours de santé mentale et cause de la douleur à sa propre famille”.

Ses commentaires interviennent alors que Harry et Meghan continuent de critiquer la famille royale.

En mars, leur interview explosive avec Oprah Winfrey a provoqué une onde de choc dans le monde entier alors que le couple a fait un certain nombre d’affirmations accablantes, notamment en accusant un membre anonyme de la famille royale de racisme.

Plus récemment, Harry a critiqué son éducation royale et a semblé suggérer que son père, le prince Charles, la reine et le duc d’Édimbourg avaient échoué en tant que parents.

Le duc est sur le point de faire des déclarations plus accablantes dans une prochaine interview avec Oprah sur sa santé mentale, qui doit sortir demain sur Apple TV.

