Nouvelles de la famille royale: le prince Harry et William s’unissent pour la première fois depuis MOIS – Rift Healing | Royal | Nouvelles

Les frères auraient tous deux approuvé la conception de la statue de la princesse Diana, qui devrait être dévoilée le 1er juillet. Une source proche du sculpteur Ian Rank-Broadley, qui avait été chargé de faire la statue, a déclaré: été signé par William et Harry, je le sais. «

Ils ont dit au Sun: « Je sais qu’il a travaillé en étroite collaboration avec les garçons et je pense que ce sera incroyable.

« Nous avons de la chance de l’avoir comme artiste au Royaume-Uni. »

Selon le journal, le sculpteur a envoyé son travail pour être moulé après avoir reçu des commentaires positifs de la part des princes, une mesure considérée comme une première étape possible vers la réparation de leur relation.

L’initié n’a pas dit quand les ducs ont approuvé la conception de la statue.

Le prince William et le prince Harry, qui ont été vus pour la dernière fois ensemble au service du Commonwealth Day 2020 où leur relation glaciale était clairement exposée, font partie d’un comité de six personnes supervisant le projet qui comprend la sœur de la princesse Diana, Lady Sarah McCorquodale.

La statue a été annoncée pour la première fois à l’occasion du 20e anniversaire de la mort de la princesse de Galles.

En août dernier, Harry et William ont mis leurs divergences de côté et ont publié une déclaration commune annonçant quand et où la statue sera dévoilée.

L’annonce du palais de Kensington disait: «La statue que le prince William et le prince Harry ont commandée pour commémorer leur mère, Diana, princesse de Galles, sera installée l’année prochaine à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

«La statue a été commandée pour marquer le 20e anniversaire de sa mort et reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde.

«La statue sera installée dans le jardin englouti du palais de Kensington le 1er juillet 2021, marquant le 60e anniversaire de la princesse.

« Les princes espèrent que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur la vie de leur mère et son héritage. »

Malgré la rupture des frères et les autres retombées qui ont résulté de l’interview d’Oprah Winfrey avec les Sussex, le prince Harry et le prince William seraient déterminés à se tenir côte à côte pour honorer la mémoire et l’héritage de leur mère.

