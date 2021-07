Nouvelles de la famille royale: le prince Harry fait face à une «réponse» de la famille royale à la suite d’un accord de livre surprise | Royale | Nouvelles

in

La famille royale discute actuellement de la manière de répondre à l’annonce surprise d’un accord de livre du prince Harry. Plus tôt cette semaine, le duc de Sussex a annoncé qu’il partagerait les « hauts et les bas » de sa vie de royal dans son autobiographie. Les mémoires seront publiés lors du jubilé de platine de la reine l’année prochaine, qui marque les 70 ans du monarque sur le trône.

S’adressant à MailPlus’ Palace Confidential, la contributrice royale Victoria Murphy a anticipé de “grandes révélations” dans le livre.

Elle a déclaré: “Harry et Meghan en ont dit pas mal, mais je pense toujours qu’il y a tellement de lacunes en ce qui concerne cette histoire.

“Il y a tellement plus à rendre public s’ils veulent le faire. Harry le fait clairement. Et le reste de la famille royale ne le fait clairement pas.

“La famille royale devra prendre une décision sur la façon dont elle réagira à cela. Ils pourraient se manifester et dire leur version des événements s’ils estiment que celle de Harry n’est pas exacte.”

Mme Murphy a poursuivi: “Ils ne veulent pas être ouverts sur ce qui se passe à huis clos, mais s’ils ne le sont pas, la version de Harry pourrait devenir la version définitive des événements.”

L’animateur Jo Elvin a demandé: “Il est intéressant que vous évoquiez la réponse de la famille royale.

“Pourrions-nous envisager deux lieux qui s’ouvrent pour les célébrations du Jubilé 2022 à la fin de cela?”

L’expert royal a répondu: “Beaucoup de gens verraient un conflit avec eux apparaître sur le balcon pendant la célébration dans un front uni avec le reste de la famille royale.

Il a déclaré à The Sun Online : « Sa simple existence est une forme de levier à utiliser potentiellement contre la famille royale dans tout ce qui est à venir.

“Ce livre a le potentiel d’être de la dynamite. Mais le fait est, qu’est-ce que les Sussex veulent vraiment de la famille royale ensuite ? Que veulent-ils qu’ils fassent ?

“Ils sont devenus voyous. C’est un fait. C’est incroyablement inquiétant parce qu’ils sont totalement imprévisibles. Tout est possible.”

Dans une déclaration décrivant le livre, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”