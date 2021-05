Nouvelles de la famille royale: le prince Harry “ jette la reine sous le bus ” – fureur à une explosion extraordinaire | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a accordé une interview à l’acteur américain Dax Shepard pour son podcast Armchair Expert, où Harry discute de sujets tels que la thérapie, la santé mentale et la parentalité de son père. Au cours de la conversation de 90 minutes, Harry a semblé critiquer la façon dont il avait été élevé par son père et la famille royale au sens large. Cette remarque a été fortement critiquée par un expert royal, qui accuse Harry d’avoir jeté le prince Charles, la reine et feu le prince Philip “sous le bus”.

Robert Jobson, un des principaux commentateurs royaux, a critiqué Harry pour les commentaires faits dans le podcast.

Il a écrit sur Twitter: «Ainsi, le prince Haz a non seulement jeté son père sous le bus, mais aussi la reine et le défunt grand-père pour leur style parental.

«Pardonne-moi, mais il est papa depuis combien de temps?

“Peut-être devrait-il écrire un livre sur la façon de parent correctement en s’appuyant sur sa richesse d’expérience? Pour la” charité “bien sûr.”

L’expert royal a continué à accuser Harry de “comportement éhonté” pour son dénigrement continu de la famille royale.

S’adressant à Sunrise, une émission de petit-déjeuner australienne, M. Jobson a déclaré: «Vous devez en prendre une partie au sérieux car il le croit en lui-même, vous savez, la santé mentale est un gros problème.

«Mais pour continuer à insister à ce sujet, ça devient embarrassant.

«Pour critiquer non seulement les compétences parentales de son père, mais aussi la reine et le prince Philip qui viennent tout juste d’avoir ses funérailles, je pense que cela sent un comportement assez honteux.

Au cours de la conversation d’Harry avec M. Shepard, le royal a déclaré qu’il essayait de briser le cycle de «douleur ou souffrance» en élevant son fils, Archie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il essayait consciemment d’élever son fils d’une manière différente de sa propre éducation, il a répondu: «Ouais … La vie ne consiste-t-elle pas à briser le cycle?

“Il n’y a pas de blâme. Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser cela cycle pour que je ne le transmette pas.

«En tant que parents, nous devrions faire de notre mieux pour dire, vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que cela ne vous arrivera pas.

