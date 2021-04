Nouvelles de la famille royale: le prince Harry ne permettra pas à la monarchie de «l’utiliser» pour améliorer les relations publiques | Royal | Nouvelles

Elaine Swann a déclaré à Us Weekly que les yeux du prince Harry étaient grands ouverts sur la «machine» derrière la famille royale. L’expert en étiquette a ajouté qu’elle pensait que la conversation du prince William et du duc de Sussex à la suite du prince Philip était authentique plutôt que mise en scène.

Mme Swann a déclaré: “J’apprécie vraiment le fait que Catherine a déménagé et a permis aux frères de marcher entre eux parce qu’ils savent que le monde regarde et si elle était entre les deux frères, cela aurait [been] de quoi nous parlerions.

«C’était donc bien pour nous de les voir marcher ensemble mais je crois que c’était un moment très naturel.

«Je ne pense pas que c’était artificiel, Harry ne se permettrait pas d’en faire partie.

«Ses yeux sont grands ouverts et il parle de l’entreprise et de la machine de tout cela et ainsi de suite.

«Donc je ne pense pas qu’il se permettrait d’être utilisé de cette manière.

“Je pense vraiment que ces frères veulent se réconcilier, ils veulent surmonter leurs différences

“Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble et bien sûr, ils se verront à la célébration de la vie de leur mère en juillet.”

L’expert en étiquette a également déclaré que le duc de Sussex avait fait le premier pas pour mettre fin à la querelle avec son frère.

«Alors je pense qu’Harry faisait de son mieux pour dire ‘hé tu sais frérot, nous sommes toujours là, je suis toujours là, je t’aime toujours.’

«Et je crois que William a fait de son mieux pour ouvrir son langage corporel à son frère.

“Vous devez regarder le fait qu’il s’est tourné vers lui et ainsi dans cette ouverture [he said] «viens, parlons-en».

“Il ne marchait pas côte à côte mais il s’est tourné vers son frère et je pense que c’était très encourageant pour ces deux jeunes hommes.”