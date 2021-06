Nouvelles de la famille royale: le prince intelligent Charles utilise la rangée de titres Archie «pour faire de Camilla Queen» | Royale | Nouvelles

Les deux enfants de Meghan et Harry, Archie et Lilibet, n’ont actuellement aucun titre royal et ne sont ni prince ni princesse en raison de leur position dans l’ordre de succession. Mais lorsque la reine Elizabeth II mourra et que Charles deviendra roi, ils obtiendront automatiquement le droit d’utiliser les titres en raison du fait qu’ils sont petits-enfants du monarque.

Charles pourrait, en tant que roi, retirer les titres de ses petits-enfants, mais un expert royal a déclaré que c’était peu probable, car le prince de Galles s’inquiétait de sa cote de popularité.

L’auteur royal, Robert Lacey, a déclaré que Charles se concentrerait sur les sympathisants afin qu’il puisse faire de Camilla sa reine consort.

S’adressant au Times, M. Lacey a déclaré: “Il est clair pour moi que la reine et ses conseillers ont discuté de cette question au plus haut niveau et que le futur statut royal d’Archie et de Lili n’est pas menacé de son vivant.

“Il est possible que le prince Charles essaie de retirer le statut royal des enfants du Sussex lorsqu’il montera sur le trône, mais cela ne semble pas probable.

“Sa priorité sera alors d’obtenir le soutien populaire pour faire passer le statut de Camilla de princesse consort à reine consort, et il ne risque pas de courtiser l’impopularité en supprimant le statut de HRH d’Archie et Lili.”

Après avoir épousé Charles en 2005, il a été décidé que Camilla ne porterait pas le titre de princesse par respect pour la princesse Diana.

Une déclaration publiée par Clarence House en 2020 a déclaré: «L’intention est que la duchesse soit connue sous le nom de princesse consort lorsque le prince accédera au trône.

“Cela a été annoncé au moment du mariage et il n’y a eu absolument aucun changement.”

“Donc, pour moi, je sais clairement qui je suis, indépendamment de tout ça. Et le titre le plus important que j’aurai jamais est maman. Je le sais.

“Mais l’idée que notre fils ne soit pas en sécurité, et aussi l’idée que le premier membre de couleur de cette famille ne porte pas le même titre que les autres petits-enfants.

“Vous savez, l’autre élément de cette conversation est qu’il y a une convention – j’oublie si c’était la convention de George V ou George VI – que lorsque vous êtes le petit-fils du monarque, alors lorsque le père de Harry devient roi, automatiquement Archie et notre le prochain bébé deviendrait prince ou princesse, ou ce qu’ils allaient être.”

