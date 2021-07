Nouvelles de la famille royale: le prince William et le prince Harry menacent l’avenir de la monarchie | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry a du mal à guérir sa relation avec son grand frère le prince William à la suite d’une série de déclarations explosives dirigées contre la famille royale ces derniers mois. La commentatrice royale Katie Nicholl a parlé au documentaire d’ITV, Harry and William: What Went Wrong?, de la tension entre les deux frères. Elle a expliqué que leur dispute va à l’encontre de ce que représente la monarchie.

Mme Nicholl a déclaré: “En tant que nation, nous avons investi dans William et Harry.

“Nous nous souvenons tous de ces frères derrière le cercueil de leur mère.

“Les voir fracturés et à couteaux tirés comme celui-ci a un impact très réel sur l’avenir de la monarchie car cela sape tout ce que la monarchie représente et qui est l’unité.”

Mais les fils de Diana, princesse de Galles, ont dévoilé un hommage approprié à leur mère – coulé en bronze et symbole de sa compassion et de son espoir.

Lors de la cérémonie, le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont fait marche arrière et formaient un duo attachant avec William en tête et Harry faisant rire les invités.

Les troubles récents au milieu des accusations de racisme de Harry dans la famille royale et les démentis de son frère semblaient appartenir au passé et ils marchaient au même rythme, reflétant leurs actions comme s’ils ne s’étaient jamais brouillés.

Dans le parc du palais où ils ont grandi, l’ambiance était légère et festive, les fiers frères soulignant les changements apportés au Sunken Garden où la statue de leur mère a été érigée, regardant son ancienne maison et entouré de trois enfants.

Ils s’étaient vivement intéressés à la refonte de l’espace vert et avaient également « collaboré » avec le sculpteur Ian Rank-Broadley pour créer l’œuvre d’art.

Les ducs étaient animés et vivants, et si le nombre d’invités n’avait pas été limité par les restrictions de Covid l’événement aurait probablement eu une ambiance de fête.

Lorsque le moment de vérité est venu, William a regardé ses invités et a demandé “prêt?”, et les frères, debout de chaque côté de l’image de leur mère, ont tiré une corde pour révéler la statue.

Des applaudissements ont suivi et les fils de Diana se sont retirés et ont admiré l’œuvre d’art, Harry avec ses mains sur ses hanches, avant d’être rejoints par Lady Sarah qui a discuté avec ses neveux.

Dans les années à venir, ceux qui visiteront l’ancienne maison de la princesse pourront se tenir dans son ombre et se souvenir de la vie de Diana.