Nouvelles de la famille royale: le républicanisme renforcé après l’interview de Meghan Markle et Harry – sondage | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et Harry: un expert discute de l’avenir aux États-Unis

Un sondage réalisé entre le 9 et le 10 mars, après que l’interview de Meghan et Harry avec Oprah ait été diffusée aux États-Unis et au Royaume-Uni, montre que 34% des personnes interrogées souhaitent que le Royaume-Uni devienne une république avec un chef d’État élu. Ceux qui ont dit vouloir que la Grande-Bretagne reste une monarchie constitutionnelle avec une reine ou un roi à la tête de l’État étaient 66%.

Un autre enquêteur, YouGov, a mené une étude approfondie sur l’avenir de l’entreprise entre le 2 et le 4 octobre – dans laquelle un nombre significativement plus petit de personnes ont exprimé leur faveur envers le républicanisme.

Le chat assis historique semble avoir endommagé l’opinion publique de Meghan et Harry, qui est tombée au niveau le plus bas jamais enregistré quelques jours après la diffusion de leur conversation de deux heures.

«Elle a été une chef d’État extraordinaire, et je pense franchement qu’en Australie, il y a plus d’Élisabéthains que de monarchistes.

«Nous devrions être si fiers de notre pays et de nos compatriotes et femmes que nous devrions dire que seul un Australien devrait être éligible pour être notre chef d’État.

«Après la fin du règne de la reine, c’est le moment pour nous de dire – OK, nous avons franchi ce tournant et voulons-nous vraiment que quiconque se trouve être chef d’État, le roi ou la reine du Royaume-Uni, automatiquement notre chef d’État?

Philip Benwell, le président national de la Ligue monarchiste australienne, ne pense pas que l’interview de Meghan et Harry aura un impact durable sur la cause républicaine.

Il a déclaré à Guardian Australia: «À l’heure actuelle, il n’y a aucun intérêt pour une république dans la communauté.

«Les gens sont satisfaits de la façon dont les choses sont. Ils ne sont que trop heureux que le virus ne se propage pas partout.

«Leurs pensées portent sur la sécurité d’eux-mêmes et de leur famille, et sur l’économie, et non sur la question de savoir si nous devons devenir une république ou non.

«La seule façon pour un mouvement formel vers une république se produira, c’est quand le peuple lui-même le veut, pas quand des politiciens comme Malcolm Turnbull, ou des gens du spectacle et des journalistes comme Peter FitzSimons disent que cela se produira.