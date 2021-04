Nouvelles de la famille royale: les Britanniques devraient-ils boycotter la Couronne après une réaction royale? POLL | Royal | Nouvelles

Le prince Harry discute de l’émission Netflix The Crown

Les commentateurs royaux et les politiciens ont critiqué le drame de la période avant le tournage de la saison cinq plus tard cette année. Les saisons précédentes ont été examinées de près sur la façon dont certains membres sont représentés, y compris le prince Charles et son père Philip, décédé le 9 avril. Le mariage du prince de Galles avec la princesse Diana était un scénario de la dernière saison, qui représentait une jeune princesse solitaire. pleurer après un mari froid qui était plus intéressé par sa liaison de longue date avec Camilla Parker Bowles.

Une autre intrigue secondaire a suggéré que le comportement du duc d’Édimbourg à l’école a finalement conduit à la mort de sa sœur enceinte Cécile dans un accident d’avion en 1937.

L’émission montrait la soeur de Philip prévoyant de sauter un mariage qui l’obligeait à prendre l’avion et n’a changé ses plans qu’après que Philip ait eu des problèmes à l’école.

La série impliquait également que Philip avait été blâmé pour sa mort par son père, le prince Andrew de Grèce et du Danemark, bien que l’on sache qu’il n’avait rien à voir avec sa mort en réalité.

Pendant la scène funéraire, on entend son père dire à un jeune prince Philip: «Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes tous ici, enterrant mon enfant préféré.»

L’auteur royal Hugo Vickers a déclaré que ce n’était “pas vrai” et que feu le prince Philip détestait le spectacle et en était “très, très bouleversé”.

Il a déclaré au Sunday Express: “Il était très bouleversé à ce sujet, je le sais pour un fait.”

«Bien sûr, il parlerait de la façon dont son père était représenté. Philip ne l’a pas vu [the show] mais on lui en a parlé.

«Netflix sait que ce n’est pas vrai, car Philip s’est rendu aux funérailles avec son père.

«Il n’y a pas eu de coup de poing, il n’y a pas eu de demi-session annulée pour lui, sa sœur venait toujours de toute façon, ça n’avait rien à voir avec lui.

“C’était la chose la plus horrible qui soit arrivée dans sa vie.”

Mme Vickers a ajouté que l’émission devrait être annulée par Netflix.

Il a déclaré: «Je pense que tout devrait être annulé, mais ce ne sera pas le cas. Le tout va juste aller de l’avant. Ils s’en moquent complètement.

Le mariage condamné du prince Charles et de Diana est représenté dans la série

«Ils s’attaquent à la tragédie. Ils ont fait la mort de l’écuyer de la reine, le major Hugh Lindsay. La veuve à cette occasion était assez bouleversée.

L’ancienne membre du Cabinet et chroniqueuse d’Express, Ann Widdecombe, a également appelé à l’ajout d’un avertissement pour indiquer clairement que l’émission n’était pas factuelle.

Elle a déclaré: «Je ne suis pas surprise qu’un membre de la famille royale soit bouleversé par cela.

«Je ne le regarde pas parce que je n’aime pas le divertissement présenté comme un fait, et je pense que c’est ce qui se fait ici.

La Couronne a suggéré que le prince Philip avait peut-être été en partie responsable de la mort de sa sœur

«Je pense qu’il y a lieu d’examiner les règles pour avoir à mettre une clause de non-responsabilité à ce sujet, en disant:” Ce n’est pas une série factuelle et historique “.

«J’exhorte tout le monde à manquer. Netflix ne gagne de l’argent que parce que vous le regardez. “

Richard Fitzwilliam, un commentateur royal et critique de cinéma, était également d’accord avec une clause de non-responsabilité alors que le spectacle prenait des «libertés scandaleuses».

Il a déclaré: «Le programme prend des libertés scandaleuses. L’épisode qui traite de la mort tragique de sa sœur Cécile, la sœur du prince Philip, était absolument, méprisablement déformé.

Le prince Charles est décrit comme un héritier malheureux du trône de la Couronne

«En 1937, Cécile a été tuée dans un accident d’avion, et la Couronne laisse entendre qu’en raison de son mauvais comportement à Gordonstoun [school] quand il était fermé, cela signifiait qu’elle ne pouvait pas passer les vacances avec lui, puis elle a pris le vol [which proved fatal].

“La série implique que Philip a été blâmé par son père pour la mort de sa sœur.”

Après la sortie de la saison quatre de l’émission, le secrétaire à la Culture Oliver Dowden a lancé des appels pour que Netflix soit «très clair» avec ses représentations de la famille royale.

Il a précédemment déclaré: «C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, donc comme pour les autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair au début, c’est juste que …

«Sans cela, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’ont pas vécu ces événements ne prenne la fiction pour des faits.»

The Crown devrait filmer la saison cinq plus tard cette année

L’actrice Helena Bonham Carter, qui a joué le rôle de la princesse Margaret dans la série, a également soutenu les appels lancés à Netflix pour inclure un avertissement.

S’exprimant sur The Crown: The Official Podcast, elle a déclaré: «C’est dramatisé. Je me sens très fort, car je pense que nous avons la responsabilité morale de dire: “Accrochez-vous les gars, ce n’est pas … ce n’est pas un drame-doc, nous faisons un drame.”

«Ce sont donc deux entités différentes.»

Netflix n’a fait aucun commentaire officiel sur les dernières allégations.

Mais une source de production senior a déclaré: «Nous ne commentons pas les histoires individuelles liées à The Crown, en particulier une histoire d’il y a plusieurs saisons».