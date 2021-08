Nouvelles de la famille royale: les Britanniques sont sous le choc après que des militants aient couvert le monument de la reine Victoria | Royale | Nouvelles

Hier, des militants d’Animal Rebellion, une organisation sœur d’Extinction Rebellion, ont pris pour cible le mémorial de la reine Victoria devant le palais de Buckingham. Au cours de leur cascade, les militants ont rempli la fontaine de liquide rouge pour tenter de reproduire le sang.

De plus, ils ont laissé des empreintes de mains et des marques rouges sur le monument en marbre blanc centenaire.

Au cours de leur manifestation, certains militants ont allumé des fusées éclairantes tandis que d’autres portaient des pancartes indiquant : « Un bain de sang royal ».

La manifestation a marqué une attaque extraordinaire contre la famille royale, accusée par Animal Rebellion de “crimes contre les animaux et la planète”.

Cette manifestation n’a pas été unanimement saluée par les Britanniques, certains étant encore sous le choc ce matin.

L’un d’eux a commenté la nouvelle de la manifestation sur Twitter en déclarant : “Le vandalisme ne va pas aider votre cause”.

Un deuxième a suggéré que les militants assument la responsabilité de leur action en disant : « Faites-les nettoyer.

Un troisième a ajouté: “Extinction Rebellion a ciblé le palais de Buckingham hier, défigurant un monument à la reine Victoria et rendant une fontaine rouge sang.

« Devons-nous vraiment supporter cela ? Pourquoi Dame Dick est-elle toujours en charge du Met ?

LIRE LA SUITE: La reine «pragmatique» avait une «stratégie» pour faire face à Meghan et Harry

Enfin, un autre utilisateur de Twitter, abasourdi par la manifestation, a écrit : « Encore une journée honteuse.

« Que se passe-t-il à Londres ? Pourquoi cela a-t-il été autorisé à aller si loin ?

Avec leur protestation, les militants des droits des animaux ont appelé la famille royale à cesser d’utiliser les terres de la Couronne pour la chasse et l’agriculture animale.

Dora Hargitai, co-fondatrice d’Animal Rebellion, a accusé la famille royale de “décimer l’environnement” et pense que la reine a “du sang sur les mains”.

A NE PAS MANQUER

Et Harley McDonald-Eckersall, porte-parole d’Animal Rebellion, a déclaré: “Le domaine de la couronne est le plus grand propriétaire foncier du Royaume-Uni et ils choisissent d’utiliser cette terre pour l’agriculture et la chasse animales, ce qui non seulement décime notre environnement mais cause la mort de millions de personnes. de vies chaque année.

“Il est temps pour un nouveau système basé sur la justice et la compassion et la famille royale devrait montrer la voie.

« Les terres de la Couronne devraient être utilisées pour cultiver des aliments sains et nutritifs pour tous et pour fournir des foyers aux animaux avec lesquels nous partageons ce pays.

“Nous exigeons que la reine mette fin à l’utilisation des terres de la Couronne pour les industries qui contribuent à l’urgence climatique et écologique et à la mort d’animaux.”

Le domaine de la couronne est un ensemble de terres et de propriétés au Royaume-Uni appartenant au monarque britannique, mais n’est pas considéré comme faisant partie du domaine privé de la reine et le souverain n’est pas impliqué dans la gestion du domaine, contrôlé à la place par les commissaires du domaine de la Couronne.

Scotland Yard a déclaré que des arrestations avaient été effectuées à la suite de la cascade.

La police du Met a tweeté hier : “Un certain nombre d’activistes ont vandalisé la pièce d’eau Victoria Memorial à l’extérieur de Buckingham Palace.

“Nous sommes sur place et des arrestations ont été effectuées. Les suspects sont placés en garde à vue.”

Cette manifestation a eu lieu alors que les membres d’Extinction Rebellion organisaient un sit-in devant le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle.

La nouvelle vague de manifestations contre Extinction Rebellion, surnommée par le groupe Impossible Rebellion, a commencé plus tôt cette semaine et appelle le gouvernement à arrêter tout nouvel investissement dans les combustibles fossiles.

Mercredi, la circulation a été interrompue dans le centre de Londres, alors que les militants bloquaient Oxford Circus en érigeant une table rose géante pour inviter les dirigeants mondiaux à s’engager sur la question du changement climatique.

À Leicester Square, d’autres militants ont passé une nuit collés à McDonald’s pour persuader la chaîne de restauration rapide de passer à un menu entièrement végétal d’ici 2025.

Hier, la police du Met avait arrêté 289 militants depuis dimanche.

Scotland Yard a également déclaré qu’une opération “importante” serait en place pour gérer les manifestations, qui devraient durer quinze jours, au cours du prochain week-end férié.