Nouvelles de la famille royale: les fans sont invités à concevoir l’emblème du jubilé de platine de la reine | Royale | Nouvelles

Reine: “Lilibet” utilisé par “plusieurs membres de la famille royale”, déclare Koenig

Le 6 février 2022, la reine célébrera ses 70 ans sur le trône, le premier monarque britannique à obtenir cette distinction. Les festivités pour marquer l’occasion se dérouleront du 2 au 5 juin, le public bénéficiant d’un jour férié supplémentaire.

Le V&A a invité toutes les personnes âgées de 13 à 25 ans vivant au Royaume-Uni à soumettre leur œuvre pour le concours de l’emblème.

Leur site Web indique : « Au nom de Sa Majesté la Reine, le V&A invite les jeunes âgés de 13 à 25 ans, basés au Royaume-Uni, à concevoir un emblème pour le jubilé de platine de la Reine en 2022.

« L’emblème gagnant figurera lors des célébrations marquant les 70 ans de Sa Majesté en tant que monarque, y compris des fêtes de rue, des événements nationaux télévisés et sur des marchandises officielles.

« Vous serez également invité à participer aux célébrations du Jubilé de platine. »

Le jugement se déroulera en deux tours, les soumissions étant d’abord réduites à une longue liste de 100, puis à une liste restreinte de dix personnes.

Les candidatures sont ouvertes et le gagnant sera choisi et annoncé « fin juillet 2021 ».

Pour gagner un design, il faut : « Être assez simple pour travailler à petite et grande échelle, en noir et blanc et en couleur.

« Inclure un dessin d’une couronne royale. Être pertinent pour le jubilé de platine.

“Ne présente aucune ressemblance avec la reine elle-même.”

Les candidatures seront jugées par un panel de quatre artistes basés au Royaume-Uni ; Margaret Calvert, Lubna Chowdary, Yinka Ilori et Gabrielle Marcella.

Mme Marcella donne des conseils aux participants, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la famille royale.

Elle a déclaré : « L’un serait de commencer par les bases, de travailler avec les premières idées qui vous sautent aux yeux lorsque vous imaginez l’emblème. Ceux-ci peuvent souvent créer les graphiques les plus émotifs et les plus percutants.

« Deux, ce serait expérimenter, jouer. Essayez de le dessiner à la main, en découpant des formes dans du papier ou d’autres matériaux que vous pourriez avoir qui ajoutent des qualités auxquelles vous ne vous attendez pas.

Les célébrations du jubilé commenceront le jeudi 2 juin avec le traditionnel défilé d’anniversaire de la reine et l’allumage de balises à travers le pays.

Vendredi, un service d’action de grâce aura lieu à la cathédrale Saint-Paul de Londres.

Le samedi 4 juin, Buckingham Palace accueillera « Platinum Party at the Palace », un « concert live spécial ».

Le gagnant du concours de l’emblème sera l’un des invités à assister à cet événement.

Le dimanche verra le « Big Jubilee Lunch », avec des fêtes de rue à travers la Grande-Bretagne, suivi d’un concours mettant en vedette plus de 5 000 personnes.

Selon le Mail on Sunday, le duc et la duchesse de Sussex seront invités à certaines de ces festivités, dans le but de rétablir les relations.

En mars, Meghan Markle a été interviewée par Oprah Winfrey, lorsqu’elle a fait des allégations de racisme au sein de la famille royale.

Si cela était confirmé, ce serait la première fois que les deux Sussex participeraient à un engagement royal, depuis le Commonwealth Day Service 2020.

Harry est rentré au Royaume-Uni le 1er juillet, lorsqu’il a dévoilé une nouvelle statue de la princesse Diana avec son frère, mais est depuis retourné aux États-Unis.