Nouvelles de la famille royale: Meghan et Harry accusés d’une erreur de bébé dans le protocole royal – réaction brutale | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé hier que Meghan Markle avait donné naissance à une fille de 7 livres et 11 onces, nommée Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Alors que la nouvelle de la naissance en bonne santé a été célébrée, beaucoup ont critiqué le couple pour avoir nommé le bébé du nom de deux membres de la famille royale alors que le couple semble déterminé à prendre ses distances avec la famille royale. Un commentateur a également critiqué Meghan et Harry pour avoir pris “un nom d’animal de compagnie si intime”.

Feu le roi George VI, le père de la reine, appelait affectueusement son aînée Lilibet, un surnom d’enfance qui est resté toute sa vie et qui a souvent été utilisé par le prince Philip.

En conséquence, le commentateur Richard Kay a suggéré que c’était peut-être un pas de trop pour Meghan et Harry de nommer leur fille Lilibet.

Écrivant dans une chronique pour le Daily Mail, il a déclaré: «En donnant au bébé le nom de Lilibet, le surnom familial privé de la reine – même s’ils ont l’intention d’utiliser le diminutif« Lili »pour leur fille – il y a un risque.

« Sera-t-il perçu comme un choix présomptueux pour un bébé royal qui est huitième sur le trône, mais qui grandira à l’autre bout du monde en parlant avec un accent américain ?

«Et que pourrait ressentir le prince Charles à propos de son cinquième petit-enfant portant un nom d’animal familier si intime qu’il n’a jamais utilisé lui-même?

« Il est tentant de se demander si Harry aurait été aussi enhardi dans son choix si son grand-père, le prince Philip – le seul membre de la famille proche autorisé à appeler la reine ‘Lilibet’ – était encore en vie.

“Sans aucun doute, il y aura parmi les courtisans les plus prudents du palais un certain malaise et un étrange sourcil levé lors de ce dernier Exocet destructeur de conventions du duc et de la duchesse de Sussex.”

Les fans de Royal ont également critiqué cette décision sur Twitter, une personne écrivant : @Je suis en fait dégoûté qu’ils aient nommé leur fille Lilibet !

« C’était le surnom du prince Philips pour la reine ! Après tout ce qu’ils ont fait, toutes les accusations et le mépris qu’ils ont déversés sur notre reine et maintenant ils lui enlèvent ça ! »

Une autre personne a écrit : « Lillibet ? Ont-ils une femme blanche de 90 ans?… Et ce nom semble un niveau insipide de flatterie à la famille royale, qui, selon eux, les a “chassés” avec leur racisme et dont ils ne veulent plus faire partie. ?”

Un troisième a fulminé: “Vous détruisez la famille royale puis espérez que cela fasse amende honorable, non.”

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :