Nouvelles de la famille royale: Meghan et Harry «s’inquiètent» pour un nouveau bébé alors qu’Archie attire «toute l’attention» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry attendent leur deuxième enfant, qui, selon eux, serait une fille. Comme le veut la tradition avec les bébés royaux, le couple n’a pas révélé la date d’accouchement, déclarant simplement que l’enfant est dû “en été”. Le duc et la duchesse de Sussex ont hâte d’accueillir leur nouvelle arrivée, mais un initié a déclaré que le couple s’inquiétait de certains aspects de la nouvelle arrivée.

On dit que Meghan et Harry sont “inquiets” de la façon dont leur fils Archie, qui aura deux ans le mois prochain, réagira à la naissance d’un deuxième enfant.

Une source a déclaré à US Weekly: “Archie sait qu’il sera bientôt un grand frère et est très heureux d’aider.”

L’initié a ajouté que ses parents “sont un peu inquiets maintenant qu’ils auront deux enfants contre un seul”.

En conséquence, le couple «essaie de donner à Archie toute l’attention qu’il peut gérer en ce moment».

Meghan et Harry ont d’abord révélé la nouvelle de la grossesse en partageant une photo du couple qui mettait en évidence la bosse de Meghan.

L’image en noir et blanc, prise par leur ami Misan Harriman, montrait Meghan allongée avec sa tête sur les genoux de Harry.

La duchesse lève les yeux vers Harry avec amour, tandis qu’il pose sa main sur sa tête.

Confirmant la nouvelle, un porte-parole du couple a déclaré: «Nous pouvons confirmer qu’Archie va être un grand frère.

“Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant.”

Mise à jour de 8h: Meghan Markle et Harry ont ignoré l’appel de Philip – L’effort ultime de Duke pour bloquer Megxit

Meghan Markle et le prince Harry ont été exhortés à «se casser la tête et à continuer» lorsqu’ils avaient du mal à s’adapter aux projecteurs, a déclaré un expert – avant d’ignorer le plaidoyer et d’aller de l’avant avec Megxit de toute façon.

Le biographe royal Robert Jobson a fait cette affirmation et a déclaré que le duc d’Édimbourg avait tenté d’encourager le couple à écarter les critiques.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Il y avait des choses racistes qui ont été dites à son sujet quand il était plus jeune, il s’appelait ‘le hun’, il s’appelait ainsi, il s’appelait ainsi.

«C’était des trucs assez désobligeants mais il a persévéré. Je pense qu’il essayait juste de lui dire, à elle et à Harry, que ce n’est pas facile mais tu dois t’arrêter et continuer.