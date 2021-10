Nouvelles de la famille royale: Meghan Markle «acceptée» par la famille royale en raison du geste rare de Camilla, s | Royaume-Uni | Nouvelles

Camilla, duchesse de Cornouailles, a visiblement tenu la main de la nouvelle duchesse de Sussex lors de fiançailles royales quelques jours après le mariage, ce qui montre une affection sincère pour Meghan, a déclaré l’expert royal Andrew Morton. Le geste de Camilla lors d’une célébration organisée pour le 70e anniversaire du prince Charles au palais de Buckingham, où elle a saisi la main de Meghan alors qu’ils disaient au revoir, indique une acceptation de la famille royale, affirme M. Morton.

M. Morton explique que cette petite action a montré une « véritable affection » pour la nouvelle duchesse dans sa biographie mise à jour, Meghan : A Hollywood Princess.

Il analyse cet événement du « 22 mai 2018, lorsque la duchesse de Cornouailles, la future reine consort, a tenu la main de la nouvelle duchesse de Sussex lors d’une garden-party pour célébrer le soixante-dixième anniversaire du prince Charles au palais de Buckingham ».

Il décrit comment « ce geste royal était un signe de la rapidité avec laquelle l’acteur américain avait été accepté et traité avec une véritable affection par la famille royale ».

Il a ajouté: « Ce jour-là, Camilla, duchesse de Cornouailles, qui avait précédemment conseillé Kate Middleton sur les subtilités du protocole pendant son apprentissage royal, signalait, sans dire un mot, au monde qui regardait que Meghan était désormais « l’un des nous.' »

Camilla est la prochaine épouse du roi, car son mari, le prince Charles, est le prochain sur le trône.

Cependant, sa place dans la famille royale n’a pas toujours été facile, car le débat a suivi la duchesse de Cornouailles depuis qu’elle a épousé le prince Charles en 2005.

Il y a une certaine incertitude quant au titre qu’elle aura une fois que le prince Charles montera sur le trône, certains s’attendant à ce que Camilla devienne la princesse consort.

Bien que les épouses des monarques régnants deviendraient généralement des reines consorts, beaucoup pensent qu’elle ne tiendra pas ce titre en signe de respect pour la défunte princesse Diana.

À la suite de leur démission en tant que membres de la famille royale, Harry et Meghan se sont tournés vers le petit écran pour raconter leur version de l’histoire dans une interview explosive avec l’animatrice américaine Oprah Winfrey.

L’interview, diffusée dans le monde entier en mars 2021, a laissé beaucoup de gens choqués par leurs affirmations et la famille royale sous le choc.

La duchesse de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey qu’il y avait eu des conversations sur la « sombre » de son fils, Archie, à sa naissance.

Meghan a déclaré: « Dans ces mois où j’étais enceinte [there were] des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance.

Elle a poursuivi que c’était son mari, le prince Harry, qui avait entendu ces conversations, puis lui avait transmis l’information.

Le duc et la duchesse ont tous deux refusé de divulguer quel membre de la famille royale avait fait ces remarques.

Le prince Harry a déclaré: « Cette conversation, je ne la partagerai jamais. »

Le couple a également fait plusieurs déclarations explosives sur la façon dont Kate, la duchesse de Cambridge, a réduit Meghan aux larmes, et que malgré les appels à l’aide, Meghan a été laissée au bord du suicide après avoir rejoint la famille royale.