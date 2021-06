Nouvelles de la famille royale: Meghan Markle et Harry «piquent un ours» – Les Sussex risquent un «point de basculement» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont tous deux fait un certain nombre d’apparitions à la télévision au cours des derniers mois, ce qui a vu le couple discuter de la vie en tant que membres supérieurs de la famille royale. Outre la réponse de la reine aux affirmations faites lors de leur premier entretien avec Oprah Winfrey, le palais est resté discret et a refusé de répondre aux affirmations accablantes de Meghan et Harry – comme le veut la tradition. Mais un expert royal a affirmé que le palais était sur le point d’éclater et pourrait commencer à contester les allégations des Sussex.

Rebecca English, la rédactrice royale du Daily Mail, a averti que Meghan et Harry «poussaient l’ours» avec leurs commentaires répétés critiquant le cabinet.

Elle affirme également que le palais pourrait atteindre un «point de basculement» où ils décident de répondre publiquement aux allégations.

L’hôte de MailPlus a déclaré: «Le Palace a toujours opté pour l’approche de ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer.

«Pouvons-nous vraiment nous attendre à ce que cela continue? Il y aura sûrement un point de basculement? “

L’expert a ajouté: «Le palais de Buckingham ne veut vraiment pas être entraîné dans un match d’argot public avec Harry et Meghan.

“Cela dit, ils piquent beaucoup l’ours et les gens ont raison de se demander s’il y aura un point de basculement.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait un certain nombre d’allégations incendiaires au sujet de la famille royale dans leur première interview télévisée avec Oprah, diffusée début mars.

Le couple a accusé un membre de la famille anonyme de racisme, a allégué que Meghan avait reçu peu de soutien lorsqu’elle se sentait suicidaire et a affirmé que leur fils Archie s’était vu refuser un titre royal.

Depuis lors, Harry s’est ouvert sur son éducation et a parlé de sa «douleur et souffrance génétiques».

