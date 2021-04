Nouvelles de la famille royale: Meghan Markle et le prince Harry anéantis à cause de «17 allégations démystifiées» | Royal | Nouvelles

M. Morgan s’est entretenu avec l’animateur de Fox Tucker Carlson lundi lors de sa première interview devant la caméra depuis son départ de Good Morning Britain le mois dernier. M. Morgan avait démissionné à la suite d’une dispute explosive au sujet des commentaires qu’il avait faits sur les allégations du duc et de la duchesse de Sussex lors de leur conversation avec Oprah. Il a déclaré à M. Carlson: «Je ne crois toujours pas ce qu’ils disaient, et en particulier, je ne crois pas ce que disait Meghan Markle. Il a maintenant été prouvé que 17 affirmations différentes de la paire d’entre eux étaient soit complètement fausses, soit massivement exagérées ou non démontrables. »

Il a ajouté: «Je ne croyais pas Meghan Markle. Une énorme fureur a éclaté tout au long de la journée. J’étais indigné.

« Je n’avais pas le droit d’avoir une opinion selon laquelle je ne croyais pas ce qu’elle disait, même s’il était clair pour moi en temps réel alors que je regardais l’interview qu’il y avait un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas être vraies .

« Je trouve juste impossible de croire que vous auriez deux personnes dans le palais qui seraient aussi insensibles à une femme en leur disant qu’elle était suicidaire », a-t-il poursuivi.

La personnalité de la télévision au franc-parler a de nouveau critiqué Meghan pour les accusations qu’elle avait formulées dans son interview avec Oprah, et l’a exhortée à révéler des noms.

«Vous accusez les gens du palais d’être d’une cruauté indescriptible simplement pour protéger la marque de la famille royale. Si c’est vrai, disons les noms de ces personnes, allons vers eux et demandons-leur si c’est vrai », a-t-il dit.

« Donc, pour Meghan Markle, essayer de créer une histoire qui dit que la décision de ne pas faire d’Archie le titre de prince était basée sur sa couleur de peau est un mensonge. »

Le mois dernier, des photos ont émergé montrant un jeune Harry assis à l’arrière d’un vélo monté par son père, le prince Charles, dans le parc du domaine de Sandringham à Norfolk en 1990, mais Harry ne semblait pas se souvenir de ces journées en famille quand il était grillé par Oprah.

Il est également apparu que Harry et Meghan avaient eu des entretiens avec un autre géant du streaming un an avant que Megxit ait lieu – remettant à nouveau en question certaines des affirmations explosives faites dans l’interview d’Oprah.

Le couple était en pourparlers avec un géant américain du streaming soutenu par 1,3 milliard de livres sterling un an avant de démissionner de la famille royale, et des sources affirment que les discussions se sont si bien déroulées que le prince Harry a même rencontré des dirigeants de la plate-forme de streaming en échec Quibi, selon le Daily. Télégraphe.

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT: