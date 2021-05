Nouvelles de la famille royale: Meghan Markle «ne comprenait pas que vous ne pouviez pas avoir une voix» en tant que royale | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle vie après avoir épousé le prince Harry, en partie parce qu’elle n’était pas préparée à la perte soudaine de sa liberté de s’exprimer, selon l’auteure royale Ingrid Seward. Elle a déclaré à Page Six: «Elle a toujours eu une voix et je pense qu’elle n’a tout simplement pas compris qu’en tant que duchesse royale, vous ne pouvez pas avoir de voix.

Mme Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré que le duc de Sussex semblait n’avoir pas réussi à préparer sa future épouse à son nouveau rôle.

Elle soupçonnait qu’Harry «ne lui avait pas expliqué les choses ordinaires d’être royal. Qu’il ne s’agit pas de vous, mais de la monarchie – ce n’est pas comme être une célébrité.

Un an et demi après s’être marié lors d’un mariage historique à Windsor en mai 2018, Harry et Meghan sont partis au Canada pour passer Thanksgiving et Noël en dehors de leurs compatriotes royaux.

Des semaines plus tard, ils ont laissé tomber la bombe selon laquelle ils se retiraient de la famille royale et voulaient poursuivre un style de vie financièrement indépendant.

Bien que leur sortie dramatique n’ait eu lieu que près de deux ans après leur mariage, des fissures dans leur relation avec le palais ont commencé à apparaître quelques mois seulement après leur mariage.

Dans leur interview d’Oprah, Harry a affirmé que l’ambiance dans le palais avait radicalement changé après leur retour de leur première tournée royale à l’étranger en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux Tonga.

Le duc a suggéré de voir Meghan comme une nouvelle étoile montante dans le cercle royal pourrait avoir provoqué la jalousie parmi certaines personnalités du cabinet.

Les Sussex ne montrent aucun signe de regarder en arrière et sont sur le point de célébrer leur troisième anniversaire ce mois-ci et deviendront une famille de quatre personnes lorsque leur fille naîtra cet été.

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT:

Mise à jour de 8 h 01: Avertissement royal: la famille royale “ divise ” le Royaume-Uni “ plus que jamais ” en division générationnelle

La famille royale divise le Royaume-Uni “plus que jamais auparavant” car une scission générationnelle peut être vue dans certains sondages selon le PDG de Republic.

Graham Smith a déclaré à Express.co.uk à la suite de l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey que la famille royale était devenue un problème “profondément diviseur”.

Republic est une organisation qui fait campagne pour l’abolition de la monarchie et le remplacement de la reine Elizabeth II par un chef d’État élu et démocratique.

M. Smith a déclaré: «Si rien d’autre, on me dit toujours que la monarchie unit le pays.

“Mais c’est devenu une question profondément controversée plus que jamais auparavant, comme nous le voyons dans les sondages, le pays est divisé sur toutes les questions concernant la monarchie.

“Habituellement divisé selon l’âge et ainsi de suite.”

Il a ajouté: “Il y a eu un grand changement dans les sondages, mais il est trop tôt pour voir si cela va durer.”

Mise à jour de 7 h 57: les selfies Vax Live du prince Harry montrent qu’il est “ libre ” de Royals – “ Énorme pour lui ”

Le prince Harry montre des signes clairs qu’il est «libre» de la famille royale – après avoir été aperçu en train de prendre des selfies avec des fans dans les coulisses du concert Vax Live.

Les Royals prenant des selfies avec des fans sont inconnus, avec un protocole strict indiquant qu’il vaut mieux l’éviter.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, les animateurs Roberta Fiorita et Rachel Bowie ont déclaré que les images étaient un signe de sa libération de l’entreprise.

Mme Bowie a déclaré: “J’adore cette friandise – Harry a été vu en train de prendre des photos avec des fans avant de continuer – si gentil.”

Mme Fiorita a ensuite spéculé si l’un des interprètes de l’événement aurait pu prendre les selfies avec Harry, car Selena Gomez était “vraiment enthousiasmée” par le fait que le duc de Sussex fasse partie de l’événement.

Mme Bowie a ensuite demandé s’ils étaient définitivement des selfies parce que c’est “une chose énorme pour lui”.