Nouvelles de la famille royale: Meghan Markle parle du «monde d’où elle vient» avant de rencontrer Harry | Royale | Nouvelles

Harry et Meghan ont annoncé qu’ils étaient de nouveaux « partenaires d’impact » et investisseurs avec Ethic, une société d’investissement durable basée à New York. Dans une interview accordée au DealBook du New York Times, Meghan a commenté : « Du monde d’où je viens, vous ne parlez pas d’investissement, n’est-ce pas ?

Elle a poursuivi : « Vous n’avez pas le luxe d’investir. Cela semble si chic.

« Mon mari dit depuis des années : « Mon Dieu, ne souhaiteriez-vous pas qu’il y ait un endroit où, si vos valeurs s’alignaient comme ça, vous pourriez mettre votre argent dans le même genre de chose ? »

Annonçant la nouvelle sur le site Web d’Archewell, le duc et la duchesse ont commencé leur déclaration en disant: « Lorsque nous investissons les uns dans les autres, nous changeons le monde… »

La déclaration disait : « Que ce soit par l’investissement de temps (comme avec le mentorat), l’investissement dans la communauté (comme avec le bénévolat) ou l’investissement de fonds (pour ceux qui en ont les moyens), nos choix – de comment et où nous mettre notre énergie – nous définir comme une communauté mondiale.

La société d’investissement a déclaré que le couple « voulait mettre en lumière la façon dont nous pouvons tous avoir un impact sur les causes qui affectent nos communautés » et « apporter de la transparence sur la façon dont le monde de l’entreprise donne le ton et façonne les résultats pour les familles de tous les jours ».

S’adressant à DealBook, le duc et la duchesse ont expliqué comment ils avaient rencontré Ethic par le biais d’amis.

Ethic a été fondée en 2015 et l’un des fondateurs de l’entreprise a révélé qu’elle avait triplé les actifs qu’elle gérait au cours de la dernière année.

La société d’investissement examine les performances des entreprises et des secteurs en fonction de critères tels que la justice raciale et le climat.

Les Sussex ont expliqué en détail comment ils espéraient que ce partenariat pourrait « aider à démocratiser l’investissement », le démystifiant pour les plus jeunes qui envisagent des choix financiers.

Le prince Harry a déclaré: « Vous avez déjà la jeune génération qui vote avec ses dollars et ses livres, vous savez, partout dans le monde en ce qui concerne les marques qu’elle sélectionne et parmi lesquelles elle choisit. »

Il a suggéré que cette mentalité pourrait facilement s’appliquer à l’investissement.