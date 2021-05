Nouvelles de la famille royale: Meghan parle de sa petite fille à naître alors que la duchesse lance un appel urgent | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex a parlé de son enfant à naître lors d’un discours virtuel pour VAX Live: The Concert to Reunite the World du Global Citizen. C’était la première fois que Meghan, 39 ans, parlait publiquement de sa petite fille depuis son entretien avec Oprah il y a deux mois. À l’époque, elle a dit que le bébé devait être “l’été” après qu’Harry eut révélé le sexe.

Dans sa dernière apparition, Meghan a appelé à l’égalité d’accès aux vaccins Covid pour tous les pays du monde.

Et elle a dit que leur petite fille, qui devrait être attendue dès juin, avait agi comme une motivation pour elle-même et Harry pour intensifier leurs efforts pour aider les femmes.

Meghan a déclaré: «Mon mari et moi sommes ravis d’accueillir bientôt une fille.

«C’est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d’autres familles à travers le monde.

«Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les jeunes femmes et filles du monde entier qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer.

«Leur leadership futur dépend des décisions que nous prenons et des mesures que nous prenons maintenant pour les mettre en place et nous préparer tous à un avenir prospère, équitable et compatissant.

“Nous voulons nous assurer que lorsque nous récupérons, nous récupérons plus forts. Que lorsque nous reconstruisons, nous reconstruisons ensemble.”

Le bébé sera le 11e arrière-petit-enfant du monarque et le cinquième petit-enfant du prince Charles, l’héritier du trône.

Le petit-fils de la reine et son épouse née aux États-Unis sont les présidents de campagne de la campagne, qui a attiré des noms connus tels que J.Lo et Selena Gomez.

Voir ci-dessous pour les mises à jour en direct:

Mise à jour de 8 h 01: le prince Harry a fait un “ petit pas ” vers la guérison de la rupture avec le prince William lors des funérailles de Philip

Le retour du prince Harry au Royaume-Uni le mois dernier pour les funérailles du prince Phillip était un “petit pas” vers la guérison de la fracture avec son frère, estime un expert royal.

La relation entre les deux frères est tendue depuis que le duc de Sussex a quitté son rôle de royal senior.

La relation entre les frères aurait été rendue plus difficile après que le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, soient apparus dans l’interview «dis-tout» avec Oprah Winfrey en mars.

S’adressant à nous hebdomadaire, l’expert royal Robert Jobson, l’auteur du prochain livre Prince Philip’s Century 1921-2021: The Extraordinary Life of the Duc of Edinburgh, a déclaré que les frères étaient sur la bonne voie pour se rétablir.

Il a dit: “Je pense qu’ils ont vraiment parlé, et s’il y avait une reconstruction de leur relation – eh bien, c’était un petit pas, et c’est très bien.”

Mise à jour de 7h53: Harry était en proie à l’adulation du public au concert de Vax Live et dégageait une ambiance “ rockstar ”

Le prince Harry s’est délecté de l’adulation “ravissante” qu’il a reçue au concert de Vax Live et a dégagé une “ambiance rockstar” sur scène, selon le podcast Heir Podcast.

Dimanche dernier, un casting de musiciens étoilés a donné un concert devant plus de 20000 fans au stade SoFi d’Inglewood, en Californie.

Il a été organisé par le groupe d’action Global Citizen afin de collecter des fonds pour l’achat de vaccins pour les populations prioritaires du monde entier.

Meghan Markle et le prince Harry ont tous deux présidé la campagne pour l’extravagance “ VAX Live: Le concert pour réunir le monde ”.

Le duc de Sussex a fait une apparition sur scène et a été accueilli par une ovation debout des spectateurs.