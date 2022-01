Nouvelles de la famille royale : pièce rare montrant la reine à cheval pour la sortie du jubilé de platine | Royale | Des nouvelles

Queen: « beaucoup de pression » sur Platinum Jubilee, selon un expert

La pièce de 50 pence a été conçue par l’artiste John Bergdahl. Il s’agit de la première pièce de 50 pence britannique à collectionner pour célébrer un événement royal. Commandée pour marquer les 70 ans de la reine sur le trône, l’image de la reine à cheval apparaîtra sur une nouvelle couronne traditionnelle de 50 pence et 5 £.

La Monnaie royale a déclaré que le design, personnellement approuvé par la reine, rappelle les motifs équestres des couronnes du couronnement de 1953 et du jubilé de 2002.

Clare MacLennan, directrice divisionnaire des pièces commémoratives de la Monnaie royale, a déclaré que le nouvel argent sera « collecté, chéri et transmis de génération en génération ».

Elle a déclaré: « Le Platinum Jubilee est une occasion historique et particulièrement spéciale pour la Royal Mint, en tant que fabricant original de pièces de monnaie britanniques pendant 1 100 ans.

« Pour célébrer cet événement historique, la collection officielle Platinum Jubilee, comprenant la nouvelle couronne de 50 pence et la traditionnelle couronne de 5 £, présente un motif commémoratif unique sur les deux faces de la pièce.

La Monnaie royale a dévoilé une pièce commémorative de la reine (Image: .)

Le design a été personnellement approuvé par la reine (Image: .)

« Conçues par des artistes réputés et fabriquées avec un savoir-faire original, les pièces du jubilé de platine de Sa Majesté sont des œuvres d’art durables qui seront collectionnées, chéries et transmises de génération en génération. »

Chris Barker, historien du Royal Mint Museum, a ajouté : « L’héritage de la reine sur les pièces de monnaie s’étend sur la durée de son règne capital, la Royal Mint frappant cinq portraits définitifs de Sa Majesté sur une pièce officielle du Royaume-Uni et célébrant les jubilés précédents.

« La couronne du jubilé d’argent de 1977 a été la première grande pièce commémorative britannique produite à la maison de Llantrisant de la Royal Mint, après l’arrêt de la frappe à Londres en 1975.

« Environ 37 millions de pièces ont été produites à cette époque, et des milliers ont été offertes à des enfants à travers le Royaume-Uni en souvenir de l’occasion.

La reine, 95 ans, est le monarque britannique le plus ancien de l’histoire (Image: .)

La reine a accédé au trône le 6 février 1952 lorsque Sa Majesté avait 25 ans. (Image : .)

« Le lancement d’aujourd’hui marque une autre étape importante, et la Monnaie royale joue un rôle fier dans les célébrations à l’échelle nationale. »

La reine, 95 ans, est le monarque britannique le plus ancien de l’histoire, ce qui en fait la première à célébrer un jubilé de platine.

Le public britannique pourra célébrer cette étape avec un week-end férié prolongé du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin 2022.

Le palais a déclaré : « En 2022, Sa Majesté la reine deviendra le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine, soixante-dix ans de service, ayant accédé au trône le 6 février 1952 lorsque Sa Majesté avait 25 ans.

« Tout au long de l’année, Sa Majesté et les membres de la famille royale voyageront à travers le pays pour entreprendre une variété d’engagements pour marquer cette occasion historique culminant avec le point central du week-end du jubilé de platine en juin – dans un an à partir d’aujourd’hui. »

L’arbre généalogique royal (Image : Express)

Il a ajouté: « Les quatre jours de célébrations comprendront des événements publics et des activités communautaires, ainsi que des moments nationaux de réflexion sur les 70 ans de service de la reine. »

Le ministère de l’Intérieur lancera également une consultation publique sur l’extension des heures d’ouverture des licences pour les pubs, les clubs et les bars de 23h à 1h du matin les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin.

Le gouvernement avait auparavant prolongé les heures de licence pour le mariage du prince Harry et Meghan Markle en 2018, le 90e anniversaire de la reine en 2016, la Coupe du monde de football en 2014, le jubilé de diamant de la reine en 2012 et le mariage du prince William et Kate Middleton en 2011.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: « Sa Majesté la reine est un exemple pour nous tous – elle a servi le Royaume-Uni et le Commonwealth avec la plus grande dignité, fermeté et détermination tout au long de son règne remarquable.

Le public britannique pourra célébrer l’événement avec un week-end férié prolongé (Image: .)

« Le Jubilé de Platine est une occasion véritablement historique, et il est juste que le pays marque cette célébration d’une manière spéciale.

« Cette extension permettra aux familles, aux amis et aux communautés d’Angleterre et du Pays de Galles de lever un verre pour porter un toast à Sa Majesté la Reine et marquer son incroyable service envers notre pays. »