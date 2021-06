Nouvelles de la famille royale: Piers Morgan dit à Meghan et Harry «d’arrêter de pleurnicher» et d’abandonner les titres | Royale | Nouvelles

L’ancien hôte de GMB est depuis longtemps un critique virulent du duc et de la duchesse de Sussex et n’a pas freiné ses attaques contre le couple. Maintenant, dans sa dernière explosion sur Fox News, M. Morgan a dit à la paire qu’ils devaient “descendre” et arrêter leurs “jappers” et “gémir”. Il a également exhorté Meghan et Harry à suivre l’exemple de la reine avec “moins c’est plus”.

M. Morgan a fait ces commentaires lundi dans l’émission Hannity de Fox News, où il a accusé le couple d'”échanger” leurs titres contre des contrats d’un million de dollars, tels que ceux signés avec Spotify et Netflix.

Il a déclaré à l’animateur Sean Hannity: “Ces deux-là veulent avoir le gâteau royal et le manger.”

Le journaliste a également affirmé que les gens étaient fatigués d’entendre leurs plaintes constantes au sujet de leur temps en tant que membres de la famille royale.

Il a déclaré: “Je pense qu’il est temps que ces deux-là abandonnent leurs titres, arrêtent de pleurnicher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et essaient de prendre une feuille du livre de la reine.

« Prenez un petit conseil de la reine : moins c’est plus.

“Et si vous voulez être un royal, un membre de la famille royale, moins c’est plus.

« Nous entendons trop parler de vos jappements, trop de vos pleurnicheries, il est temps de parler. »

M. Morgan a ensuite comparé le couple à l’exemple de la reine, qui, selon lui, “donne toujours la priorité au devoir”.

Il a déclaré: “Il me semble que Meghan et Harry ne comprennent même pas le concept de devoir.

“C’est franchement hypocrite, ça colle dans l’œsophage des gens ici.”

