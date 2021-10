Nouvelles de la famille royale : Sarah Ferguson suit les traces de Camilla avec un nouveau projet | Royale | Nouvelles

La duchesse d’York, 62 ans, a lancé un club de lecture d’histoires d’amour avec l’éditeur Mills & Boon. Il survient après la sortie du premier roman d’amour historique fictif de Sarah, intitulé Son cœur pour une boussole.

Le livre de Fergie a été publié par Mills & Boon en août.

La prémisse de l’histoire s’inspire de la propre vie de Sarah et intègre des recherches sur ses ancêtres.

C’est un récit fictif de la vie de l’arrière-grand-tante de la duchesse, Lady Margaret Montagu Douglas-Scott.

Le royal s’est associé à l’auteur de romans d’amour historiques Marguerite Kaye pour co-écrire le roman qui a atteint le top 10 de la liste des best-sellers du Sunday Times.

Mme Kaye n’est pas étrangère au genre, ayant écrit plus de 50 romances historiques se déroulant à différentes époques.

Parlant de sa collaboration avec l’éditeur, qui publie des romans d’amour depuis plus d’un siècle, Sarah a déclaré : « Je suis très heureuse de lancer un club de lecture d’histoires d’amour avec mon éditeur Mills & Boon.

« Comme eux, je suis passionnée par le fait de raconter des histoires de femmes, de donner une voix à celles qui ont été réduites au silence et de promouvoir l’alphabétisation des femmes.

« Trop souvent, la vie des femmes peut être ignorée par l’histoire.

« Dans mon premier roman Her Heart For A Compass, j’ai donné vie à une de ces femmes – mon arrière-arrière-tante Lady Margaret Montagu Douglas-Scott -. »

LIRE LA SUITE: Meghan Markle subit un contrecoup sur la « copie » de la famille royale dans sa vidéo de livre

Camilla, duchesse de Cornouailles, a également un club de lecture intitulé The Reading Room.

L’initiative de 74 ans est « une plaque tournante pour les communautés littéraires du monde entier » et « célèbre la littérature sous toutes ses formes », selon le site Web de la famille royale.

Pendant la pandémie, l’épouse du prince Charles a partagé des listes de lecture avec des observateurs royaux et le compte Instagram du programme propose de nouvelles saisons de recommandations de livres ainsi que des informations d’auteurs.

Les titres précédemment recommandés par la duchesse incluent The Mirror et The Light d’Hilary Mantel et The Architect’s Apprentice d’Elif Shafak.

Le club de lecture de Sarah sera lancé le 5 novembre et verra la duchesse sélectionner un titre de romance historique Mills & Boon chaque mois.

La duchesse d’York annoncera le titre choisi sur les réseaux sociaux et fournira plus de détails tout au long du mois pour encourager ses abonnés à lire ou à rejoindre leur propre club de lecture.

Elle partagera également ses réflexions sur le titre à la fin de chaque mois.

Parlant de la collaboration, l’éditeur Mills & Boon a déclaré: « Sarah, la duchesse d’York est une autorité dans la recherche historique et dans la narration de la vie des femmes.

« Le succès de Her Heart For A Compass, co-écrit avec Marguerite Kaye, prouve sa passion et son expertise en matière de romance historique.

« Nous sommes ravis de nous associer à elle dans ce club de lecture et savons qu’il apportera de nouveaux lecteurs aux romans et écrivains que la duchesse a sélectionnés ».