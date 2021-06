Nouvelles de la famille royale: tension entre le prince William et le prince Harry avant le dévoilement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

La statue est située dans le Sunken Garden du palais de Kensington, où Diana passait beaucoup de temps. Il est dévoilé à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana, si elle n’était pas décédée dans un tragique accident de voiture.

L’auteur royal Victoria Arbiter a averti que l’événement serait difficile pour ses fils, à la suite d’une détérioration de la forme de leur relation.

Ce sera la première fois que William et Harry se rencontreront face à face depuis les funérailles du prince Philip en avril.

Écrivant pour 9Honey, Mme Arbiter a déclaré: «À la lumière des barbes piquantes qui traversent l’Atlantique et de la relation de plus en plus acrimonieuse entre les princes William et Harry, le jeudi 1er juillet prochain, sera probablement insupportablement sombre pour les frères. Pays de Galles.

« Si leur mère, Diana, princesse de Galles, avait survécu à l’horrible accident qui lui a coûté la vie il y a plus de deux décennies, elle fêterait son 60e anniversaire.

«Au lieu de cela, ses fils fatigués par la bataille doivent observer une autre étape importante sans leur mère bien-aimée à leurs côtés.

“L’occasion allait toujours être chargée d’émotion, mais étant donné les gros titres quotidiens exposant les tensions persistantes, on ne peut qu’imaginer le malaise qu’ils doivent ressentir alors qu’ils se préparent à se réunir pour dévoiler une statue en son nom.”

L’année dernière, Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale et ont déménagé en Californie.

En mars, ils ont accordé une interview incendiaire à Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont affirmé qu’un membre de la famille royale avait utilisé un langage raciste.

« Court et infiniment précieux, il se prend en un éclair. »

Au cours de l’entretien avec Winfrey, Meghan a affirmé que “des inquiétudes et des conversations” avaient été soulevées au sujet du teint d’Archie, avant sa naissance en 2019.

Elle a également révélé qu’elle avait eu du mal à obtenir un soutien en santé mentale au sein du système royal.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine exprimant sa tristesse face à la souffrance de Meghan, mais notant que “certains souvenirs peuvent varier” sur les événements décrits.

Lors d’une visite dans une école londonienne, William a insisté sur le fait que la famille royale n’était “pas du tout raciste”.

Mme Arbiter a exprimé l’espoir que William et Harry pourraient se réconcilier par amour partagé pour leur mère.

L’auteur a commenté : « Si les frères sont incapables d’enterrer la hache de guerre pour eux-mêmes, peut-être envisageront-ils de le faire pour leur mère.

“Je ne peux pas m’empêcher de penser que si elle était en vie aujourd’hui, le plus grand souhait d’anniversaire de Diana serait de voir une réconciliation positive entre ses deux fils tout aussi adorés.”

Harry est de retour au Royaume-Uni avant la cérémonie et est en quarantaine à Frogmore Cottage.

Meghan, qui a donné naissance à la fille du couple plus tôt ce mois-ci, restera en Californie.