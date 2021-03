Nouvelles de la famille royale: un aperçu de Carole Middleton sur Prince George, Louis et la princesse Charlotte | Royal | Nouvelles

La mère de la duchesse de Cambridge s’est entretenue avec le magazine Good Housekeeping pour son édition d’avril. Mme Middleton a été interrogée sur sa carrière de femme d’affaires, comment elle avait fait face à la pandémie de coronavirus et comment elle espère influencer ses petits-enfants.

La mère de la future reine consort a cinq petits-enfants, trois de Kate et deux de sa sœur cadette Pippa.

Leur frère, James, est fiancé bien que son mariage ait été reporté l’année dernière en raison des restrictions du COVID-19.

L’intervieweur a demandé à Mme Middleton «qu’espérez-vous transmettre à vos petits-enfants?»

Elle a répondu: «Probablement un amour du pays.

«Je vois vraiment la valeur de pouvoir apprécier la nature et être actif en plein air.»

Lorsqu’on lui a demandé «quelle sorte de grand-mère» elle est, Mme Middleton a ajouté: «Je suis très active.

«Je veux descendre les collines, grimper aux arbres et traverser le tunnel de la cour de récréation.»

Kate a donné naissance à son premier enfant, Prince George, en 2013.

S’adressant au Daily Telegraph, un porte-parole de la famille a déclaré: «La mère et le bébé vont bien.

«Elle est parfaite, tout le monde est ravi d’une arrivée si heureuse.»

Un ami des Cambridges a ajouté: «Le duc et la duchesse sont absolument ravis de l’heureuse nouvelle.»

En 1987, Mme Middleton a fondé Party Pieces, une entreprise spécialisée dans la vente de fournitures pour les fêtes d’enfants.

Interrogée par Good Housekeeping sur les leçons de commerce, elle a répondu: «La plus grande leçon que je m’apprendrais serait d’être un peu plus courageuse; J’étais courageuse, mais j’aurais pu être encore plus courageuse.

«J’aurais pu m’étendre plus rapidement et faire plus.

«J’étais un peu prudent car j’avais une jeune famille et des responsabilités.

«Mais ceux qui réussissent bien sont prêts à prendre des risques.

«J’aurais dû écouter un peu plus mon instinct – mais je suppose que c’est très bien de le dire maintenant, comme mon âge.

