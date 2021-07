Nouvelles de la famille royale: une entreprise “ignore” la fille de Meghan et Harry – Risquez une nouvelle “tempête de feu” | Royale | Nouvelles

in

Six semaines après sa naissance, la fille du duc et de la duchesse de Sussex – qui est huitième sur le trône – est toujours absente de la liste officielle des Windsor et de leur proximité avec le trône sur le site Web de la famille royale. Mais maintenant, l’experte royale Daniela Elser a averti que la firme risquait une nouvelle “tempête de feu” alors que Lili était “ignorée”.

Elle a écrit: “L’omission de Lili a le potentiel de déclencher une nouvelle tempête de feu liée au Sussex.

“Cela dépasse tout simplement la croyance que cette situation de site Web a été autorisée étant donné que 2021 est fortement en lice pour être l’Annus Horribilis 2.0 de la reine pour diverses raisons en forme de Harry et Meghan.”

Mme Elser a ensuite demandé si le fait de ne pas inclure Lilibet dans la lignée de succession était un “oubli informatique de la décennie ou un camouflet calculé”.

Elle a poursuivi: “Peut-être que la plus grande question est, est-ce important?

“Le fait que le Palais n’ait pas réussi à inclure Lili jusqu’à présent et pendant des semaines après sa naissance est assez pénible.”

Mme Esler a affirmé que la liste avait été mise à jour plus rapidement pour Prince George – Prince William et Kate, l’aîné des enfants de la duchesse de Cambridge, et pour le frère aîné de Lilibet, Archie.

Dans sa dernière chronique sur le New Zealand Herald, elle a déclaré: “Mais Lili est un tout autre jeu de balle et le climat en ce moment est tout simplement combustible.

“Une étincelle, un cas où elle aurait été ostensiblement épaulée par le palais et l’ensemble de la poudrière du Sussex PR pourraient s’enflammer à nouveau.”

MS Elser a ajouté : « Le manque apparent d’urgence du palais sur le front de Lili/site Web est à couper le souffle.

“Ou pour le dire autrement, quelqu’un s’est mis à mettre à jour le site Web royal.uk pour inclure tous les détails pratiques du Swan Upping de cette année (ça commence lundi !), mais ils n’ont pas encore ajouté Lilibet à la ligne de Succession.

“Parlez de violon pendant que Rome menace de brûler.”

Mise à jour à 7h45: la bague de fiançailles «sans défaut» de la princesse Beatrice d’Edoardo pourrait valoir 140 000 £

La princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi célèbrent aujourd’hui leur premier anniversaire de mariage. Mais à quoi ressemble sa bague de fiançailles ?

La princesse Beatrice s’est mariée avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi à la chapelle Alls Saint à Windsor le 17 juillet de l’année dernière.

Le royal de 32 ans s’est fiancé un an auparavant et ils ont dû reporter leur grand jour en raison de la pandémie de coronavirus.

Moins d’un an après s’être marié, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant, qui devrait naître cet automne.

En annonçant sur les réseaux sociaux que le couple était fiancé, la sœur de la princesse Béatrice, la princesse Eugénie a déclaré : « Beabea – wow ! Je suis tellement heureuse pour toi ma très chère grande poule mouillée et mon cher Edo. Cela a été long à venir et vous êtes censés l’être.