Nouvelles de la famille royale: Zara Tindall avoue avoir obtenu «le bon look» de Queen | Royal | Nouvelles

La fille de la princesse Anne s’est ouverte sur la «bonne image» de Sa Majesté lors d’une apparition sur le podcast House of Rugby. Au cours de l’épisode mettant en vedette Zara et son mari Mike, l’animateur Alex Payne a demandé à Zara si elle avait déjà reçu un regard sévère de la reine.

Elle a dit: “J’ai toujours le bon look.

“Nous allons bien. Je pense que nous allons bien.

“Probablement quand nous étions beaucoup plus jeunes, mais pas récemment, certainement pas.”

Le couple royal a récemment accueilli son fils Lucas Philip dans le monde après que Mike a annoncé la bonne nouvelle sur son podcast, “ The Good, The Bad & The Rugby ”.

L’ancienne star des sports d’Angleterre a révélé comment le bébé royal devait être livré sur le sol de la salle de bain à la maison.

Il a dit aux auditeurs qu’il n’y avait pas eu assez de temps pour se rendre à l’hôpital.

Leur sage-femme est arrivée juste au moment où le bébé commençait à prendre en charge le processus d’accouchement.

M. Tindall a qualifié le moment d ‘”incroyable”.