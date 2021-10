Nouvelles de la NBA: les taureaux sont 4-0, Durant atteint un jalon, les mises à jour des blessures Siakam et Watanabe, plus

Les taureaux prennent leur meilleur départ en 25 ans

Les Chicago Bulls ont survécu à un rassemblement tardif des Raptors de Toronto au Scotiabank Arena lundi soir et ont tenu bon pour une victoire serrée 111-108.

La victoire a porté Chicago à 4-0 cette saison, marquant le meilleur départ de la franchise depuis la campagne 1996-97, comme l’a noté Jamal Collier d’ESPN.

Cette année-là, Michael Jordan et sa compagnie ont remporté leur cinquième championnat NBA des années 90. C’était le deuxième titre du deuxième triplé de Chicago.

L’équipe de 1996-97 a pris un départ de 12-0 avant de finalement perdre son premier match de la saison contre les Utah Jazz le 23 novembre 1996. Chicago, bien sûr, a battu l’Utah en finale de la NBA cette saison-là.

L’ancien Raptor DeMar DeRozan, qui a passé ses neuf premières années avec la franchise, a terminé avec un sommet de 26 points et six passes décisives. Zach LaVine a contribué 22 points et quatre passes décisives.

Nikola Vucecic a marqué 17 points et mené les Bulls avec huit rebonds. La défaite à domicile des Charlotte Hornets en prolongation contre les Boston Celtics lundi a laissé les Bulls comme la seule équipe invaincue à rester dans la Conférence Est.

Durant atteint 24 000 points de carrière

La superstar des Brooklyn Nets, Kevin Durant, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière au Temple de la renommée lundi.

Lors de la victoire à domicile 104-90 de lundi contre les Wizards de Washington, Durant a atteint 24 000 points en carrière, terminant avec 25 dans la nuit pour aider Brooklyn à s’améliorer à 2-2.

Durant, qui occupe le 26e rang des marqueurs de tous les temps avec 24 007 points, est l’un des trois joueurs à avoir réussi l’exploit, avec Carmelo Anthony (neuvième de tous les temps) et LeBron James (troisième de tous les temps).

À son 888e match, Kevin Durant a atteint les 24 000 points en carrière 💪 Allen Iverson a également marqué son 24 000e point lors de son 888e match.b pic.twitter.com/rhspgllD0v – L’Athletic (@TheAthletic) 26 octobre 2021

Au cours des quatre premiers matchs de Brooklyn, Durant a en moyenne 31 points, 9,8 rebonds et 5,8 passes décisives par match.

Mises à jour sur les blessures de Siakam et Watanabe

Les Raptors de Toronto 1-3 manquent cruellement à l’attaquant Pascal Siakam, qui reste sur la touche alors qu’il continue de se remettre d’une intervention chirurgicale (qu’il a subie en juin) pour réparer un labrum déchiré.

Une blessure au mollet a également empêché l’attaquant Yuta Watanabe de faire ses débuts cette saison.

Toronto a du mal à générer de l’offensive sans Siakam et Watanabe. Ils ont été limités à seulement 83 points lors du premier match de la saison et à la défaite contre les Wizards le 20 octobre, et à seulement 95 lors de la défaite à domicile de dimanche contre les Dallas Mavericks.

Selon Josh Lewenberg de TSN, Siakam et Watanabe « se sont entraînés en entier » mardi. Lewenberg a ajouté que le plan est de faire s’entraîner à la fois Siakam et Watanabe avec l’équipe 905 G-League des Raptors à Mississauga mercredi.

En 56 matchs la saison dernière, Siakam a récolté en moyenne 21,4 points, 7,2 rebonds et 4,5 passes décisives par match. Watanabe, à sa première saison avec Toronto, a disputé 50 matchs et a récolté en moyenne 4,4 points et 3,2 rebonds par match en 2020-21.

Chauncey Billups qualifie d’embarrassante la perte des Trail Blazers face aux Clippers

L’entraîneur-chef des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, n’a pas mâché ses mots en décrivant les efforts de son équipe lors de la défaite de 116-86 contre les Clippers de Los Angeles au Staples Center.

« C’était embarrassant, c’était vraiment embarrassant », a déclaré Billups après le match, selon le site officiel de l’équipe. « Juste l’effort, je ne pensais pas que nous avions commencé le match avec le bon état d’esprit. »

Les Clippers, qui manquaient clairement de Kawhi Leonard, ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison. Leonard reste à l’écart pendant une durée inconnue alors qu’il se remet d’une intervention chirurgicale sur un LCA partiellement déchiré.

Le groupe de Billups n’a pas posé beaucoup de défi aux Clippers. Le meneur de jeu All-Star Damian Lillard était limité à 12 points (il a tiré 4 sur 15 depuis le terrain). CJ McCollum (20 points) a été le seul Trail Blazer à enregistrer plus de 12 points dans la nuit.

Les Clippers n’avaient même pas besoin de la star Paul George à son meilleur pour faire exploser les Trail Blazers. George a été limité à 16 points et a tiré 6 sur 16 depuis le terrain.

C’est Luke Kennard, et non George, qui a mené les Clippers avec 23 points. Le meneur Reggie Jackson a réalisé une solide performance avec 18 points, cinq rebonds et quatre passes décisives.

Portland cherchera à se regrouper lorsqu’elle accueillera les Grizzlies de Memphis mercredi soir (22 h 00 HNE).