Nouvelles de La Palma : le volcan des îles Canaries ne montre aucun signe d’arrêt – nouvelles images satellite | Monde | Nouvelles

Des images incroyables au sol ont montré une grande colonne de cendres surchauffées et de gaz jaillissant de la Cumbre Vieja sur les îles Canaries. Au même moment, d’incroyables images satellites ont révélé une formation nuageuse en forme d’œil de bœuf au-dessus de l’île.

Connu sous le nom d’inversion de température, ce phénomène rare est causé par une couche élevée temporaire d’air chaud agissant comme un couvercle – piégeant le panache du volcan dans la troposphère.

Normalement, le panache d’éruption d’un volcan s’élève directement dans la stratosphère – la deuxième couche de l’atmosphère, qui s’étend d’environ six à 19 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Dans le cas de La Palma, l’air chaud et les cendres ont heurté une couche d’air sec et chaud qui a balayé le Sahara.

Cet air a agi comme un couvercle, empêchant le panache de s’élever davantage et de le forcer vers l’extérieur – créant des tourbillons à environ 3,3 miles au-dessus de la surface de la Terre.

On espérait que cela se terminerait dans quelques jours – et que les gens pourraient commencer à rentrer chez eux peu de temps après.

Malheureusement, cela ne s’est pas produit et la situation actuelle semble de plus en plus peu susceptible de changer dans un avenir immédiat.

Écrivant sur Twitter, Maxar a déclaré: « La lave forme un énorme delta sur la côte de La Palma et a réclamé environ 98 acres (40 hectares) de nouvelles terres de l’océan Atlantique. »

L’Institut de volcanologie des îles Canaries (Involcan) a partagé hier des images terrifiantes du sol capturant un flux rapide de lave brûlante passant devant des bâtiments abandonnés.

« L’une de nos équipes a pu filmer un véritable ‘tsunami’ de lave aujourd’hui », a tweeté Involcan.

« Vitesse impressionnante et débordement du canal de lave. »

Le volcan est entré en éruption le 19 septembre – plus de 50 ans après sa dernière activité.

Ce n’est pas surprenant après que les géologues aient détecté plus de 20 000 tremblements de terre légers au cours des semaines précédant l’éruption.