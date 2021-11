Nouvelles de la pêche : Boris doit donner une dure leçon à Macron, fustige Ann Widdecombe | Politique | Nouvelles

L’ancienne eurodéputée du Brexit Party, Ann Widdecombe, s’exprimait alors que la querelle sur l’accès à la pêche grondait, M. Macron reportant lundi une date limite de minuit après laquelle la France avait menacé d’imposer de sérieuses mesures punitives au Royaume-Uni. Celles-ci pourraient inclure des contrôles frontaliers et sanitaires accrus sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et l’interdiction des navires britanniques de certains ports français.

De plus, le chalutier enregistré en Écosse, le Cornelis Gert Jan, est toujours détenu dans le port français du Havre, a déclaré son propriétaire aujourd’hui, les autorités françaises exigeant un paiement de 125 000 £ pour le libérer.

Mlle Widdecombe a déclaré que le temps des discussions était révolu – exhortant le Premier ministre à prendre des mesures de rétorsion décisives.

Elle a déclaré à Express.co.uk: « Je ne pense pas qu’ils vont déployer des canonnières, mais je pense que par exemple, nous pourrions dire regardez, si c’est ainsi que vous allez traiter les navires qui pêchent légalement, nous allons maintenant fais la même chose avec toi.

« Et nous allons maintenant réduire vos droits de pêche de cinq pour cent à moins que vous ne rendiez ce navire illico et que vous laissiez le capitaine partir illico.

« La France va blâmer la Grande-Bretagne pour tout, et le fait est que 98% des licences précédentes ont été renommées, ce n’est donc pas comme si les Français étaient soudainement réduits à néant.

« Mais le fait est que ce sont nos eaux. Et nous avons ce droit si nécessaire.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement britannique devait adopter un ton plus strident avec l’UE, et la France en particulier, l’ancien député et ministre conservateur a ajouté : « Je pense que le moment est venu.

« Je pense qu’ils ont été assez intelligents pour essayer d’abord des mesures diplomatiques, c’était parfaitement raisonnable. »

Cependant, elle a souligné : « Je pense que maintenant ils devraient dire que si vous n’allez pas laisser nos chalutiers légalement autorisés pêcher, nous ne laisserons pas vos chalutiers légalement autorisés pêcher.

« Et voici ceux que nous retirons de la liste.

« Nous avons juste vraiment besoin de riposter, mais nous ne le faisons pas parce que nous ne le faisons jamais. »

S’adressant à Sky News mardi, le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à Sky News : « Nous nous félicitons du fait que la France se soit retirée des menaces qu’elle proférait mercredi dernier.

« Nous avons toujours dit que nous voulions désamorcer cette situation et avons toujours dit que nous avons une porte toujours ouverte pour discuter de toute autre preuve que la France ou l’UE pourrait avoir sur tout navire supplémentaire qu’elle aimerait avoir sous licence. »

Il a ajouté : « La France a clairement pris la décision de ne pas mettre en œuvre certaines des décisions qu’elle menaçait mercredi dernier, nous nous en félicitons vivement.

« Mais je pense qu’il va y avoir une réunion très importante jeudi entre Lord Frost et son homologue, pas seulement sur la pêche mais aussi sur un plus large éventail de questions. »

Le juge a également déclaré avoir compris que le Cornelis Gert Jan avait été libéré à la suite d’une « confusion administrative ».

Cependant, Andrew Brown, chef des affaires publiques de Macduff Shellfish, propriétaire du navire, a nié que ce soit le cas.

Il a déclaré: « Nous comprenons que le Cornelis reste détenu au Havre au moins jusqu’à l’audience de Rouen prévue demain. »

Les autorités ont également admis que le navire était toujours détenu par les autorités françaises.

Les coordonnées GPS indiquent que le Cornelis est resté au Havre mardi après-midi.

Le capitaine du navire Cornelis Gert Jan, qui serait un ressortissant irlandais, a été arrêté au Havre au cours de la dispute et a appris qu’il ferait face à une audience en août de l’année prochaine.

Les autorités françaises allèguent que la drague n’avait pas de permis, une affirmation démentie par Macduff Shellfish.

L’UE a déclaré que les autorités britanniques avaient retiré la licence le 1er mars.