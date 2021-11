L’accord sur le Brexit pourrait « s’effondrer » après l’échec de l’accord de pêche, selon un expert

Jayne Adye a appelé le Premier ministre à donner au ministre du Brexit, Lord David Frost, un réel pouvoir pour tenir tête à Bruxelles en subordonnant les paiements de « l’accord de divorce » de la Grande-Bretagne au bloc à la résolution du différend sur l’accès à la pêche et à la cessation des menaces françaises. Mme Adye s’exprimait au cours d’une semaine au cours de laquelle Lord Frost et Clément Beaune, ministre français de l’Europe, se sont rencontrés pour des entretiens visant à désamorcer le différend.

Le président français Emmanuel Macron était en colère contre le nombre de licences de pêche accordées aux navires français et a menacé d’imposer des mesures de rétorsion, notamment des contrôles frontaliers et sanitaires accrus sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, ainsi que l’interdiction des navires britanniques de certains ports français.

Mais malgré la rencontre entre Lord Frost et M. Beaune, Mme Adye a averti que le différend ne serait pas résolu sans que M. Johnson n’adopte une position plus dure.

Elle a déclaré : « À maintes reprises depuis son élection à la tête du Parti conservateur et Premier ministre en 2019, Boris Johnson a affirmé qu’il était du côté des pêcheurs britanniques.

Le Premier ministre Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron (Image: GETTY)

Lord David Frost, le ministre du Brexit (Image : GETTY)

« Il a promis de protéger leurs intérêts dans les pourparlers avec l’Union européenne et de ‘mettre à niveau’ les communautés côtières qui ont été abandonnées depuis si longtemps.

« Cependant, la réalité a vu l’industrie de la pêche britannique pousser plus loin dans l’ordre hiérarchique, prête à être sacrifiée afin de faire franchir la ligne de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE. »

Jusqu’à ce que M. Johnson fasse de la protection de l’industrie de la pêche britannique et de la souveraineté de ses eaux une priorité, le président Macron continuera à « jouer à des jeux politiques et à proférer des menaces contre le Royaume-Uni », a affirmé Mme Adye.

JUST IN: Les fraudeurs en congé ont coûté 5 milliards de livres sterling aux contribuables, selon les chiffres

Cornelis Gert Jan à Shoreham (Image : EPA)

L’attitude actuelle consistant à simplement essayer de balayer les problèmes sous le tapis ne fonctionnera pas Jayne Adye

Elle a déclaré: « L’attitude actuelle consistant à simplement essayer de balayer les problèmes sous le tapis ne fonctionnera pas, et l’échec du Premier ministre à tenir ses promesses envers l’industrie de la pêche britannique ne sera pas oublié. »

Se référant à la ministre de la Pêche Victoria Presents, elle a ajouté : « Je serais peut-être convaincue que le Premier ministre se souciait davantage de la question s’il avait nommé un ministre responsable de la pêche qui semblait réellement engagé sur le sujet – ou à tout le moins représentait une communauté côtière.

Mme Adye a déclaré qu’elle était « reconnaissante » de l’implication de Lord Frost pour s’assurer que les Brexiteers avaient une « voix dans la salle ».

A NE PAS MANQUER

Meghan et Harry ont sauvé un gros mal de tête à William [INSIGHT]

Des Britanniques furieux critiquent Barack Obama avant sa visite à la COP26 [REACTION]

Meghan et Harry « ont planifié l’interview d’Oprah des années à l’avance » [REVEAL]

L’équipage de Cornelis Gert Jan s’apprête à quitter Le Havre (Image : EPA)

Jondy Ward, skipper du Cornelis Gert Jan (Image : EPA)

Cependant, elle a insisté: «Lord Frost doit recevoir de vraies munitions pour riposter et faire pencher la balance vers le Royaume-Uni.

« Par exemple, il est temps que le Royaume-Uni subordonne le paiement de la soi-disant ‘divorce Bill’ à la résolution des pourparlers de pêche et à la fin des menaces françaises ?

« Rien qu’en 2021, nous devrions envoyer 7 milliards de livres sterling à l’UE, et 5 milliards de livres sterling suivront en 2022.

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

« Pourquoi diable devrions-nous envoyer cet argent à une organisation étrangère hostile qui n’a manifestement aucun intérêt à être notre véritable « ami et partenaire » ?

« Jusqu’à ce que le Premier ministre Johnson montre au président français Macron qu’il est sérieux au sujet d’un soutien réel à l’industrie de la pêche britannique et aux pêcheurs britanniques, ce manège de menaces et de crise se poursuivra pour les années à venir. »

Conformément à l’accord de traçage et de coopération (TCA), les bateaux européens qui ont historiquement pêché dans les eaux britanniques doivent se voir délivrer des licences qui leur permettront de continuer à le faire.

La Grande-Bretagne insiste sur le fait qu’elle l’a fait à l’égard de tous ceux qui ont fourni les documents appropriés – mais la France affirme que le Royaume-Uni n’a pas respecté ses engagements en rejetant certaines candidatures.

Emmanuel Macron « menace » le Royaume-Uni, a déclaré Mme Adye (Image : GETTY)

Les fonctionnaires à Londres disent qu’ils ont accordé 98 pour cent des licences.

Mais le différend porte sur l’accès des petits bateaux de moins de 12 mètres souhaitant pêcher dans la zone britannique des 6 à 12 milles marins.

M. Macron et ses collègues sont mécontents que le Royaume-Uni n’ait initialement accordé que 12 licences sur 47 demandes pour de tels navires plus petits, ce chiffre étant depuis passé à 18.

La colère de la France a été illustrée par la récente saisie de la drague à coquilles Saint-Jacques écossaise Cornelis Gert Jan, qui a ensuite été immobilisée au Havre avant un procès qui a conclu à sa libération.