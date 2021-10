Nouvelles de la pêche: la France a plus de licences au Royaume-Uni que le reste de l’UE27 combiné, selon un rapport | Politique | Nouvelles

Le tonnage total des navires de pêche français autorisés à opérer dans les mers britanniques dépasse largement celui de l’ensemble de la flotte de frégates de la Royal Navy, a souligné Facts4EU. Pendant ce temps, l’auteur du rapport Leigh Evans a accusé M. Macron d’avoir tenté d’« intimider » la Grande-Bretagne – tout en qualifiant les objections françaises d’« absurdes ».

Le groupe de réflexion pro-Brexit a utilisé les chiffres publiés par l’Organisation de gestion marine du gouvernement la semaine dernière pour suggérer, malgré les objections véhémentes, que la France n’avait pas un accord aussi brut que cela a été suggéré.

Le rapport des faits montre :

La France a reçu des licences britanniques qui sont plus que tous les autres pays continentaux de l’UE réunis. fois plus que les BelgesEnviron 15 fois plus que les Allemands et les Portugais

De plus, le tonnage total des navires de pêche français opérant dans les eaux britanniques (81 874 tonnes) dépasse largement le poids des 12 frégates de la Royal Navy (58 800 tonnes).

Les chiffres du MMO indiquent que près de 1 700 navires de l’UE ont obtenu des licences pour entrer dans les eaux britanniques (dans un rayon de 200 milles marins) depuis le début de l’année.

Parmi ceux-ci, 44% des nouvelles licences – un total de 738 – ont été accordées à des navires français.

Mme Girardin, ministre française de la Maritime, a affirmé que le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson « traîne les pieds ou ne respecte pas ses engagements ».

Elle a également averti que les représailles françaises pourraient impliquer l’approvisionnement en énergie, les échanges éducatifs, les flux commerciaux et les liaisons ferroviaires.

M. Evans a conclu : « L’histoire nous dit, et les expériences quotidiennes de la plupart des gens le confirment, que la seule façon de faire face à un intimidateur est de lui tenir tête.

« Cela fait maintenant bien plus de cinq ans que le peuple britannique a voté pour quitter l’Union européenne et pourtant, il semble qu’il n’y ait pas de fin aux manières vindicatives et intimidantes de l’UE à l’égard du Brexit Grande-Bretagne.

« Le gouvernement de Theresa May a malheureusement poursuivi une politique d’apaisement à tous les niveaux et lorsque vous cédez à un tyran, vous ne faites que le lui permettre. Les événements l’ont encore prouvé.

M. Evans, président de Facts4EU, a ajouté : « La dernière tempête dans une tasse de thé de M. Macron concerne le refus d’un très petit nombre de licences aux bateaux français pour pêcher dans les eaux britanniques.

« Il ne fait aucun doute que l’agence maritime du Royaume-Uni a agi efficacement en accordant près de 1 700 licences aux navires de pêche de l’UE.

« Si les Français sont incapables de faire des demandes correctes en plus de neuf mois, ce n’est guère le Royaume-Uni qui est responsable.

« Que le gouvernement du président Macron rassemble maintenant un soutien à l’échelle de l’UE pour que des sanctions commerciales soient menacées contre le Royaume-Uni pour une question aussi triviale de fabrication française n’est pas seulement absurde, c’est totalement inacceptable et doit être repoussé immédiatement. »