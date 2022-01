Nouvelles de la police britannique: les officiers subissent une augmentation des attaques de crachats alors que Covid est «armé» | Royaume-Uni | Des nouvelles

Au cours des trois mois du 23 mars au 23 juin, 7 537 agressions contre des officiers, des agents et des bénévoles ont été enregistrées – environ 80 par jour. Étant donné que les informations recueillies ne provenaient que de 31 des 43 forces de police britanniques à travers le Royaume-Uni, on craint que la véritable ampleur des abus infligés aux agents ne soit beaucoup plus élevée. Le plus grand nombre de cas a été signalé dans le Cambridgeshire.

Au cours des trois mois de 2021, 128 agressions ont été enregistrées, contre 58 en 2020 et 41 en 2019.

La police du Dorset, la police du Merseyside et la police d’Avon et de Somerset ont également enregistré une augmentation considérable du nombre d’agressions.

Le chef de la police de Cambridgeshire Constabulary, Nick Dean, a déclaré aux médias que la pandémie avait vu des individus violents commencer à « utiliser Covid comme une arme », risquant la santé des agents en leur crachant dessus.

L’officier supérieur a déclaré: « Depuis que des restrictions ont été imposées, nous avons vu d’autres manifestations autour du changement climatique, Black Lives Matter, qui nous placent toutes à l’avant-garde de la gestion de grands événements avec un potentiel de confrontation. »

Il a ajouté: « Ici, dans le Cambridgeshire, nous avons probablement environ une agression contre un policier ou un membre du personnel de police par jour

« La nature des agressions peut vraiment aller de très graves à ce que nous pouvons classer comme des agressions de niveau inférieur, comme être poussées ou frappées à coups de pied, ou ce qui est très répandu – se faire cracher dessus.

« Rien de tout cela, à quelque niveau que ce soit, n’est acceptable au sein de la police. »

Les violences subies par les agents allaient de « poussées ou coups de pied » et « se faire cracher dessus » à des agressions « très graves ».

Un agent a été si gravement agressé par quelqu’un alors qu’il était en service qu’il a subi une hémorragie cérébrale et n’a pas pu travailler pendant le reste de l’année.

Un porte-parole du Conseil national des chefs de police a déclaré: «Les policiers et autres travailleurs des services d’urgence ne devraient pas avoir à faire face à des violences, des abus ou des menaces de quelque nature que ce soit. Cela ne fait pas partie du travail.

Les statistiques pour l’ensemble de 2021 n’ont pas encore été publiées, mais les tensions sociales ne promettent aucune réduction des effectifs.

Les manifestants anti-verrouillage au Royaume-Uni se sont affrontés avec la police à plusieurs reprises au cours de l’année.

Un «rassemblement pour la liberté» organisé le 18 décembre a dégénéré en échauffourées entre la police et les soi-disant «groupes de résistance», alors que les participants demandaient aux politiciens de s’opposer au mandat du vaccin NHS et aux passeports Covid.

En plus des problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés à la fois le public et la police, le chef de police Dean a déclaré qu’une augmentation des problèmes de santé mentale au cours de la pandémie et un nombre croissant de protestations sur des problèmes comme le changement climatique et Black Lives Matter, ont contribué à la plus grand nombre d’agressions.

Il a déclaré: « Les gens souffrent beaucoup plus de problèmes de santé mentale et de bien-être, qui ont clairement augmenté pendant le verrouillage, et les périodes de restriction et dans la société en général », a-t-il déclaré.

« Je pense que l’ouverture de l’économie nocturne avec la consommation de drogues et d’alcool dans cet environnement explique également pourquoi nous avons constaté une augmentation.

« Nous avons également vu, comme nous ne pouvons pas le cacher aux médias, en termes d’activité de protestation et le nombre de manifestations que nous avons vues dans la capitale et dans les grandes villes, ou même ici dans le Cambridgeshire, a considérablement augmenté. »

Parlant du rôle joué par les agents, le Conseil national des chefs de police a déclaré: « Ils essaient d’aider le public, de servir leurs communautés et de sauver des vies.

« Ce n’est pas acceptable, et avec le soutien du Crown Prosecution Service, nous n’hésiterons pas à poursuivre quiconque recourt à la violence contre le personnel de première ligne. »

L’agression est une infraction pénale. Agresser un policier est considéré comme une « agression aggravée » – et est traité plus sérieusement par les tribunaux.

En vertu de l’article 89 de la loi de 1996 sur la police : « C’est une infraction pénale d’agresser un agent dans l’exercice de ses fonctions, ou une personne aidant un agent dans l’exercice de ses fonctions.

« C’est une infraction de résister ou d’entraver délibérément un agent de police dans l’exercice de ses fonctions. »

S’il est reconnu coupable d’avoir agressé un policier en violation de l’article 89 de la loi de 1996 sur la police, l’accusé encourt une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 £.