Nouvelles de la pollution à Delhi: un panel sur la qualité de l’air demande à l’Haryana, au Rajasthan et à l’UP d’envisager la fermeture des écoles et des activités de construction

La Commission pour la gestion de la qualité de l’air (CAQM) a conseillé dimanche à l’Haryana, au Rajasthan et à l’Uttar Pradesh d’envisager la mise en œuvre de restrictions – y compris la fermeture d’écoles ainsi que des activités de construction et de démolition – comme annoncé par le gouvernement de Delhi pour contenir les niveaux de pollution atmosphérique en spirale.

Il a également été suggéré aux gouvernements des États et aux administrations de district de la région de la capitale nationale de publier une «charte/un avis du citoyen» à l’intention du public sur les mesures qui doivent être prises au cours des différentes étapes du plan d’action de réponse graduée (GRAP).

Samedi, le gouvernement de Delhi a annoncé la fermeture des cours physiques dans les écoles, les collèges et autres établissements d’enseignement pendant une semaine à partir de lundi. Tous les bureaux, agences et organismes autonomes du gouvernement, à l’exception de ceux impliqués dans les services essentiels, ont été invités à travailler à domicile.

Aucune activité de construction et de démolition n’est autorisée dans la capitale jusqu’au 17 novembre.

Lors d’une réunion d’urgence, le CAQM a conseillé aux gouvernements de l’Haryana, du Rajasthan et de l’Uttar Pradesh d’« envisager des restrictions/réglementations similaires dans les districts respectifs de la RCN, telles qu’elles ont été mises en œuvre par le GNCTD dans son ordonnance du 13 novembre qui comprend, entre autres, la fermeture des écoles jusqu’à 20 novembre et fermeture des activités de C&D du 14 au 17 novembre », indique un communiqué.

La commission a demandé aux États et aux agences concernés d’être parfaitement prêts à mettre en œuvre les «mesures d’urgence» énumérées dans le GRAP.

La qualité de l’air est considérée comme faisant partie de la catégorie d’urgence si les niveaux de PM2,5 et PM10 continuent d’être supérieurs à 300 microgrammes par mètre cube et 500 microgrammes par mètre cube respectivement pendant 48 heures ou plus.

Les mesures à prendre dans la situation « d’urgence » comprennent l’arrêt de l’entrée des camions à Delhi, l’interdiction des activités de construction et l’introduction du système de rationnement des voitures impair-pair.

La commission a également déclaré que le scénario de qualité de l’air défavorable à Delhi-NCR était également « grandement affecté par une tempête de poussière venant du sud-ouest du désert du Thar qui a apporté d’énormes quantités de poussière qui a encore amplifié les PM2,5 et PM10. niveaux de manière significative ».

La commission a déclaré que cinq domaines – le brûlage du chaume, les activités de construction et de démolition, la poussière des routes et des zones ouvertes, la pollution des véhicules et les émissions industrielles – doivent être mieux ciblés avec des efforts intensifiés de la part des agences concernées.

